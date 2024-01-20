Супутник NASA показав полярне сяйво у незвичному світлі. ФОТО

Альона Павлюк журналістка УП.Життя
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20 січня 2024

Зазвичай фото полярного сяйва яскраві та барвисті. Однак новий супутник NASA показав це дивовижне явище у сірих тонах. 

Датчик VIIRS на супутнику NOAA-NASA Suomi NPP, який дозволяє робити зображення у видимому та інфрачервоному діапазонах, зазнімкував полярне сяйво над Західною Канадою 5 листопада 2023 року, повідомляє Space.

"Полярні сяйва – це різнокольорові світлові смуги в нічному небі, спровоковані сильною геомагнітною бурею в магнітосфері Землі", – пояснюють у NASA. 

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Багаторазові викиди корональної маси з Сонця спричиняють сплеск заряджених частинок. Після зіткнення з магнітосферою Землі деякі частинки, захоплені магнітним полем, зі збільшеною швидкістю потрапляють у верхні шари атмосфери Землі. Там вони збуджують молекули азоту й кисню і випускають фотони світла – це і є полярне сяйво.

Полярне сяйво у сірих тонах. Фото: NASA/Lauren Dauphin and Wanmei Liang; NOAA

VIIRS чутливий до випромінювання слабкого світла в широкому спектральному діапазоні – "денно-нічному". Він використовує відбите місячне світло, наземні й атмосферні джерела для виявлення видимого світла вночі.

Так світло полярного сяйва, що проходить крізь атмосферу Землі, фіксується й відображається у вигляді зображення в різних відтінках сірого.

Полярні сяйва зазвичай мають зелений колір, але також можуть бути червоними, синіми, фіолетовими, рожевими й білими. Найчастіше їх можна спостерігати у високоширотних регіонах навколо Арктики та в Антарктиці.

Нагадаємо, в атмосфері Сонця вчені помітили незвичайне радіовипромінювання, схоже на полярне сяйво.

Також науковці порахували, що у 2024 році буде "сонячний максимум", завдяки якому північне сяйво буде вкрай насиченим.

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