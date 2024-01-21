У Шотландії реконструювали унікальний нарукавник римського воїна. ФОТО

У Національному музеї Шотландії відновили нарукавник римського солдата, якому приблизно 1800 років. Його реконструювали з понад 100 фрагментів, знайдених у Трімонціумі – комплексі римських фортів у Шотландії.

Нарукавник виготовлений із смужок латуні, що перекривають одна одну, як луска броненосця. Він є одним із трьох таких артефактів, що збереглися з часів Римської імперії, пише The Guardian.

У той час більшість нарукавників виготовляли з заліза, яке було більш функціональним. Але латунь мала вигляд золотої на руці власника і це підкреслювало статус солдата на полі бою.

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Нарукавника виявив у Трімонціумі юрист і антиквар Джеймс Керл у 1906 році. В 1990-х роках знахідку ідентифікували як "захист для рук" і лише тепер її зібрали.

ФОТО: Національний музеї Шотландії

Як зазначає доктор Фрейзер Хантер, нарукавник – це важлива частина спорядження легіонера. Масштабована конструкція могла відвести будь-який удар, "права рука воїна була повністю захищена".

"Латунь тоді була дорогим металом – це, ймовірно, річ високопоставленого центуріона, офіцера давньоримської армії", – каже Хантер.

За словами Бетана Браяна, консерватора артефактів музею, реконструкція нарукавника зайняла близько трьох тижнів. Робота була складною через крихкість деяких фрагментів, але всі частинки "знайшли свої місця".

Метал нарукавника добре зберігся, як і фрагменти оригінальної шкіри на ньому.

За словами вчених, нарукавника, ймовірно, залишили у Тримонціум, коли римляни відходили звідти.

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"Коли солдати покидали місце дислокації, обладнання, яке вважали другорядним, вони просто викидали", – пояснив доктор Хантер.

Нагадаємо, у Швейцарії виявили повністю збережену броньовану рукавицю XIV століття.