На Кіровоградщині в річці потонуло двоє дітей: тіло однієї досі шукають

У Кіровоградській області третю добу шукають тіло дитини, яка потонула в річці Інгулець. Тіло іншої вже знайшли.

Як повідомляють у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій, одним із загиблих є 8-річний хлопчик.

За словами рятувальників, 20 січня на службу 101 звернулася жителька села Олександрівка, яка розповіла про те, що бачила двох дітей, які перебували на кризі річки Інгулець. Через деякий вони зникли.

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Вранці 21 січня рятувальники виявили й дістали з водойми тіло хлопчика 2015 року народження.

"Пошуки другої дитини тривають. Причину та обставини загибелі дитини встановлюють фахівці", – повідомили рятувальники.

У коментарі "УП. Життя" речниця управління ДСНС Кіровоградської області Оксана Мачак розповіла, що місцева мешканка бачила, як діти каталися на кризі.

"Після її звернення на місце події виїхали рятувальники, однак пошуки не дали результатів. Наступного дня на місце події виїхали водолази.

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Вони пройшли понад 600 метрів акваторії. Також шукали по ходу річища річки", – сказала Оксана Марчак.

За її словами, станом на 14:00 22 січня водолази припинили обстеження водойми, пошуком дітей займаються правоохоронці.

"Пошуки тривають, дитина досі не знайдена", – сказала речниця поліції Кіровоградщини Віталіна Бевзенко в коментарі "УП. Життя".

Раніше ми повідомляли, що на Київщині в дитячому псевдотаборі потонув 10-річний хлопець, коли "вихователь" залишив дітей самих.