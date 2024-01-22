Телескоп Хаббл зазнімкував галактики, які зливаються у "гравітаційному танці". ФОТО

Космічний телескоп Хаббл сфотографував групу взаємопов’язаних галактик Arp 300, яка містить дві спіральні галактики.

На фото космічні об’єкти ніби виконують гравітаційний танець, пише NASA.

За даними астрономів, Arp 300 складається з двох повернутих передом до Землі галактик:

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меншої спіральної – UGC 05028;

більшої – UGC 05029.

Група взаємопов’язаних галактик Arp 300. Фото: NASA

Внаслідок взаємодії галактик, UGC 05028 на світлині має асиметричну, нерегулярну структуру, яку вкрай важко розгледіти з наземних телескопів, кажуть науковці.

Описуючи фото, фахівці також звертають увагу на яскравий вузол на південному сході від центру UGC 05028. За їхніми словами, він може бути залишком іншої маленької галактики, що перебуває в процесі злиття з UGC 05028.

Більша галактика UGC 05029 на знімку має яскраво виражену спіральну структуру та численні блакитні гігантські зорі.

Посилене зореутворення, ймовірно, пов'язане з взаємодією з його маленьким сусідом, припускають вчені.

Під UGC 05029 видно ще одну спіральну галактику.

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"Вона надто слабка, щоб її можна було розрізнити на зоряні області, а ось п'ять об'єктів, витягнутих над нею, ймовірно, є групою далеких фонових галактик", – зазначають в NASA.

Раніше ми повідомляли, що космічний телескоп Хаббл сфотографував карликову галактику.