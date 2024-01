У Флориді чоловік грав на гітарі, коли йому проводили операцію на мозку. ФОТО

У Флориді чоловік грав рок-музику на гітарі під час видалення пухлини мозку. І це йому порадили лікарі.

Професійний гітарист Крістіан Нолен виконував хіти гуртів Deftones і System of a Down під час операції на мозку при свідомості, повідомляє WSVN Miami та The Messenger.

"Це було наче з іншого світу, наче прокидатися і бачити, як люди активно працюють у твоїй голові. Це божевільне відчуття", – сказав музикант.

Реклама:

Незвичайна операція пройшла в онкологічному центрі ім. Сильвестра при Університеті Маямі на початку січня.

Медики провели краніотомію (трепанацію черепа), щоб видалити пухлину з правої лобової частки мозку Нолена.

Ця операція виконується, коли пацієнт не спить, щоб правильно оцінити його стан.

"Коли ми закінчували операцію на самому кінці пухлини, ми помітили, що функція його руки почала погіршуватися.

Пухлина торкалася і взаємодіяла з частиною мозку, яка контролює рухи руки. На щастя, нам вдалося видалити всю пухлину і не пошкодити руку", – розповів лікар Рікардо Комотар, який проводив операцію.

Реклама:

Фото: WSVN Miami

Історія лікування гітариста Крістіана Нолена почалася з тривожних симптомів, що вразили ліву частину тіла.

Музиканту було важко грати на гітарі та взагалі використовувати ліву руку.

"Я втратив чутливість у всій моїй лівій стороні. Від пояса і вище я не міг поворухнути рукою, моє обличчя почало спотворюватися", – розповів чоловік.

Лікарі виявили гліому у правій лобовій частці Нолена – ця ділянка мозку контролює рух та когнітивні здібності.

Через 10 днів чоловіку призначили операцію в Медичній школі Міллера при Університеті Маямі, щоб видалити пухлину та відновити функції мозку.

Однак такі види хірургічних втручань несуть великі ризики. Якщо видалити забагато тканини, це може назавжди порушити важливі функції мозку.

Щоб уникнути цього, лікарі оперують пацієнта у стані бадьорості, коли він виконує якесь завдання.

Якщо щось йде не так – лікарі одразу це помічають і можуть виправити.

"Коли пухлина зачіпає критично важливу частину мозку або розташовується поруч з нею – щось, що контролює здатність говорити, розуміти мову або рухатися, – ми робимо операцію у стані неспання, щоб постійно спостерігати за пацієнтом, щоб знати, чи не почнеться порушення нормальних функцій мозку", – додав Рікардо Комотар.

Нагадаємо, у квітні 2023 року львівські лікарі вперше в історії української медицини провели дитині операцію на мозку з пробудженням.