Прикраси та скелети: у Польщі знайшли понад 550 артефактів бронзової доби. ФОТО

У Польщі археологи розкопали колекцію з понад 550 артефактів бронзової доби. Серед знахідок, зокрема, були жіночі намиста і браслети.

Окрім ювелірних прикрас, на місці розкопок були поховання представників хелмської групи – однієї з найпівнічніших спільнот лужицької культури, повідомляє Heritage Daily.

Вчені виявили скелетні рештки щонайменше 33 людей, які населяли регіон Хелмно з 1200-го по 450 рік до нашої ери.

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Серед інших знахідок – крем'яний наконечник списа, аксесуари для коней та артефакти з рогів. Це наштовхнуло вчених на думку, що тварини сімейства оленевих "були ідеологічно важливими" для лужицького народу.

"Намисто було знайдене разом з чотирма великими металевими шпильками та іншими ювелірними виробами, які, можливо, були частиною жіночого вбрання. Також були знайдені сережки у вигляді цвяхів, які, ймовірно, походять із заходу України", – йдеться у дослідженні в журналі Antiquity.

Дослідники знайшли понад 550 артефактів лужицької культури. Джерело: Cambridge University Press

Розкопки проводились у північному селі Папово-Біскупе на місці висохлого озера.

Аналіз мідних артефактів показав, що вони колись були упаковані в кошики, виготовлені з березової кори й вистелені мохом.

Реконструкція можливого жіночого вбрання хелмів

Представники лужицької культури традиційно ховали мертвих разом з металевими предметами у водоймах, як і більша частина тогочасної Європи.

Хелми зазвичай так не робили. Утім, знайдені в озері бронзові прикраси показують, що поступово ситуація змінювалась.

Спочатку ритуальні звичаї хелмів відрізнялися від решти лужичан, та, ймовірно, згодом традиції зрівнялися.

На думку вчених, це відкриття дасть більше розуміння еволюції ритуальних практик у пізній доісторичний період у Центральній Європі.

Крім жіночих прикрас, знайшли скелетні рештки щонайменше 33 людей

Нагадаємо, раніше польські археологи розкопали у лісах п'ять рідкісних сокир бронзової доби.

Анна Штопенко, спеціально для "УП. Життя"