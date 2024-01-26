Meta обмежує надсилання повідомлень неповнолітнім у Facebook та Instagram

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26 січня 2024

Компанія Meta оголосила, що запроваджує обмеження на обмін повідомленнями між підлітками у Facebook та Instagram. Інші користувачі також не зможуть надсилати повідомлення неповнолітнім.

Про це пише Tech Crunch.

До цього Instagram забороняв дорослим старше 18 років обмінюватися повідомленнями з підлітками, які не підписані на них. Нові обмеження за замовчуванням застосовуватимуться до всіх користувачів віком до 16 років, а в деяких країнах – до 18. Meta повідомила, що відправить відповідне сповіщення існуючим користувачам.

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Натомість у Messenger неповнолітні користувачі отримуватимуть повідомлення лише від друзів у Facebook або людей, яких вони мають у своїх контактах.

Meta запроваджує обмеження на обмін повідомленнями між підлітками у Facebook та Instagram. Фото: perig76/Depositphotos

Також зазначають, що Meta розширює можливості батьківського контролю. Відтепер батькам можна змінювати налаштування конфіденційності за замовчуванням. Тобто, якщо підліток захоче зробити обліковий запис приватним, а не загальнодоступним, то одному із батьків прийде сповіщення і вони зможуть це змінити.

Крім того, планують запустити функцію, яка не дозволить підліткам бачити невідповідні повідомлення та зображення, які надійшли від незнайомих людей. У компанії додали, що ця функція працюватиме, зокрема, у чатах із наскрізним шифруванням і "перешкоджатиме" підліткам надсилати такі типи зображень.

Раніше ми писали, що соцмережі можуть завдати серйозної шкоди психічному здоров’ю підлітків.

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