На Хмельниччині поліція вилучила пів сотні черепах в організаторів незаконної виставки. ФОТО

Бура Ірина журналістка УП.Життя
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26 січня 2024

Після розголосу про несанкціоновану виставку черепах у Кам'янці-Подільському на Хмельниччині правоохоронці заявили, що вилучили тварин. 

Як повідомили у поліції Хмельниччини, їм надійшло звернення від зоозахисників про те, що у місті незаконно функціонує виставка рептилій.

Правоохоронці склали на організатора виставки адміністративний протокол за ч.3 статті 88-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Порушення порядку придбання чи збуту об'єктів тваринного або рослинного світу, правил утримання диких тварин у неволі або в напіввільних умовах).

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"На період до розгляду протоколу у суді працівники поліції вирішили тимчасово передати 61 рептилію, серед яких 52 черепахи, на утримання у Кам’янець-Подільський еколого-натуралістичний центр учнівської молоді.

Там тварини перебуватимуть, доки суд не визначить їхню подальшу долю",  – зазначають у поліції.

 Подальшу долю тварин визначить суд

Своєю чергою у UAnimals зазначили, що 26 січня вранці їхня команда вирушила в еколого-натуралістичний центр учнівської молоді, щоб перевірити умови і з’ясувати, чи можуть там безпечно перебувати черепахи. 

 УСІ ФОТО: Нацполіція

"УП. Життя" звернулася до UAnimals за деталями стосовно результатів перевірки і очікує на коментар.

Нагадаємо, зоозахисники із Кам'янця-Подільського били на сполох, мовляв тварини із пересувної виставки перебувають у жахливих умовах: їх утримували у замалих акваріумах, а деякі з черепах мали вигляд неживих. Крім того, тварин постійно використовували для фотографування з відвідувачами. 

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