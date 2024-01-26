В Австралії з’явилася нова мова, якою розмовляють всього 350 людей – лінгвісти

Лінгвісти задокументували те, що, на їхню думку, є новою мовою, яка "тихо розквітає" в Ладжамані, віддаленому селі на півночі Австралії, де мешкає народ варлпірі.

Легка варлпірі або варлпірі рампаку – це мова, яку створили шляхом змішування різних елементів англійської австралійської та англійської креольської мов і лексики аборигенів, повідомляє IFL Science.

Австралійська мовознавиця та професорка лінгвістики Австралійського національного університету Кармел О’Шеннессі вперше повідомила про "нову мову" у 2005 році та з цього часу детально вивчала її.

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"Загалом легка Варлпірі є структурою змішаної мови, оскільки більшість дієслів і морфологія деяких слів взяті з англійської та/або креольської мов. Іменники взяті як з лексикону Варлпірі, так і з джерел лексики англійської мови", – стверджує Кармел О’Шеннессі.

Вона вважає, що ця мова зародилася ще в 1970-х і 1980-х роках, коли деякі з дорослих, що спілкувалися мовою Варлпірі, почали використовувати час від часу англійське або криольське слово в середині речень. У лінгвістиці таке явище називають перемиканням кодів – коли носій чергує дві або більше мов під час розмови. Коли діти чули ці складні речення, вони оброблювали їх в єдину мову і це дало поштовх до її розвитку.

"Для розвитку "змішаної" мови потрібно чути двомовних або багатомовних людей, які систематично змінюють коди, і мають соціальну причину створити свій власний спосіб розмови. Перемикання коду зазвичай не призводить до такого результату, це рідкісне явище", – сказала науковиця О'Шеннессі.

Протягом років ця мова розвивалася природним шляхом і навіть стала рідною для деяких мешканців Ладжаману. Навіть традиційна Варлпірі зараз перебуває на межі зникнення і нею розмовляють близько чотирьох тисяч осіб. Натомість легка варлпірі є ще більш незрозумілою для науковців. Нею говорять близько 350 людей, більшість яких ще не досягли віку 40 років.

Раніше ми писали, що рідна мова здатна впливати на наш мозок.

Віра Шурмакевич, "УП. Життя"

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