Темп пришвидшився: вчені виявили, що рівень підземних вод різко знижується

У багатьох країнах світу виснажується рівень ґрунтових вод. За період 2000-2022 років він зменшився на 71%.

Такого висновку дійшла міжнародна команда вчених, які проводили дослідження, результати якого опублікували в журналі Nature.

Це перше глобальне дослідження, яке допомогло вченим з’ясувати вплив людської діяльності на кількість підземних вод, а також як на це впливають інші чинники (зміни клімату та кількості опадів), пише CNN.

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Вчені проаналізували 170 тисяч колодязів у більш ніж сорока країнах по всьому світу. Вони виявили, що між 2000 і 2022 роками рівень ґрунтових вод знизився на 71%. У третині водоносних систем, які досліджували, зафіксували зменшення рівня вод більш ніж на 0,1 метра щорічно.

Щоб зрозуміти, чи прискорюється зниження, яке спостерігається в ХХІ столітті, команда також отримала доступ до даних про рівні ґрунтових вод за 1980-2000 роки.

Фото: javierglezphoto /Depositphotos

Вони виявили, що в перші два десятиліття ХХІ століття зниження рівня ґрунтових вод прискорилося для 30% водоносних горизонтів. До того ж, воно випередило зниження, зареєстроване між 1980 і 2000 роками.

Науковці занепокоєні тенденцією, адже зменшення рівня ґрунтових вод може ускладнити доступ людей до прісної води для пиття або поливу сільськогосподарських культур, а також призвести до осідання землі.

"Це дослідження зумовлене цікавістю. Ми хотіли краще зрозуміти стан глобальних підземних вод", – сказала Дебра Перроне, доцентка Програми досліджень навколишнього середовища Каліфорнійського університету в Санта-Барбарі.

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Дослідники зафіксували, що найшвидше вода знижувалась у водоносному горизонті Аской-Сопламо в Іспанії – у середньому на 2,95 метра на рік.

Однак є і позитивні новини. У Бангкоку, Арізоні та Нью-Мексико рівень підземних вод збільшився після низки заходів, спрямованих на краще регулювання використання води або її перенаправлення для поповнення виснажених водоносних горизонтів.

"Ґрунтові води є неймовірно важливим ресурсом. Але одна з проблем полягає в тому, що ми не можемо їх бачити, а тому більшість людей не розуміють, наскільки сильно рівень води зменшується.

Наше завдання полягає в тому, щоб достукатись до урядів. У нас є ресурс, про який ми повинні піклуватися, і який ми можемо використовувати для підвищення стійкості та адаптації до зміни клімату", – стверджує Дональд Джон Макаллістер, гідролог Британської геологічної служби.

Раніше ми писали, як очистити воду з колодязів і річок для пиття.

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Віра Шурмакевич, "УП. Життя"