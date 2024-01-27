Чернетку сценарію "Зоряних війн" продадуть на аукціоні: вона належала Гаррісону Форду

У Лондоні виставлять на аукціон чернетку сценарію фільму "Зоряні війни". Цей примірник належав актору Гаррісону Форду – його знайшли на його орендованій квартирі у 1976 році.
Торги пройдуть 17 лютого, повідомляє акціон Excalibur Auctions. Орієнтовна ціна, яку планують вторгувати за лот – від 8 до 12 тисяч фунтів стерлінгів.
Сценарій є четвертою чернеткою "Зоряних війн". Тоді фільм ще мав назву "Пригоди Люка Старкіллера" (The Adventures Of Luke Starkiller). У примірнику йдеться про персонажів та сцени, які не увійшли в остаточний варіант стрічки.
Сценарій – неповний і непереплетений, а його сторінки – різного кольору. Різнобарвні сторінки зазвичай є правками до білих, пише BBC.
|Фото: Excalibur Auctions
"Зворушлива передісторія цих предметів додає ще більшої привабливості для завзятих шанувальників "Зоряних воєн", і ми очікуємо величезного інтересу з усього світу", — зазначив аукціоніст Excalibur Auctions Джонатан Тороде.
Сценарій залишився у квартирі на Елджин Кресент, Ноттінг-Гілл, яку Форд винаймав у 1976 році. За словами Джонатана Торода, "Зоряні війни" тоді ще не вийшли на екрани й ніхто не мав "жодного уявлення про те, наскільки вони будуть масштабними".
|Чернетка сценарію фільму "Зоряні війни"
Власники житла розповіли, що актор був "чудовим орендарем, дуже охайним". Вони також зазначили, що одного разу Форд випивав з ними в саду і навіть був на дні народження їхнього сина.
Власники квартири також виставили на аукціон інші предмети зі зйомок: перелік дзвінків, розклад знімання та рукописну записку від Форда.
Нагадаємо, у Британії на аукціон виставлять золотий зубний протез Черчилля.
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