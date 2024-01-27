Чернетку сценарію "Зоряних війн" продадуть на аукціоні: вона належала Гаррісону Форду

У Лондоні виставлять на аукціон чернетку сценарію фільму "Зоряні війни". Цей примірник належав актору Гаррісону Форду – його знайшли на його орендованій квартирі у 1976 році.

Торги пройдуть 17 лютого, повідомляє акціон Excalibur Auctions. Орієнтовна ціна, яку планують вторгувати за лот – від 8 до 12 тисяч фунтів стерлінгів.

Сценарій є четвертою чернеткою "Зоряних війн". Тоді фільм ще мав назву "Пригоди Люка Старкіллера" (The Adventures Of Luke Starkiller). У примірнику йдеться про персонажів та сцени, які не увійшли в остаточний варіант стрічки.

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Сценарій – неповний і непереплетений, а його сторінки – різного кольору. Різнобарвні сторінки зазвичай є правками до білих, пише BBC.

Фото: Excalibur Auctions

"Зворушлива передісторія цих предметів додає ще більшої привабливості для завзятих шанувальників "Зоряних воєн", і ми очікуємо величезного інтересу з усього світу", — зазначив аукціоніст Excalibur Auctions Джонатан Тороде.

Сценарій залишився у квартирі на Елджин Кресент, Ноттінг-Гілл, яку Форд винаймав у 1976 році. За словами Джонатана Торода, "Зоряні війни" тоді ще не вийшли на екрани й ніхто не мав "жодного уявлення про те, наскільки вони будуть масштабними".

Чернетка сценарію фільму "Зоряні війни"

Власники житла розповіли, що актор був "чудовим орендарем, дуже охайним". Вони також зазначили, що одного разу Форд випивав з ними в саду і навіть був на дні народження їхнього сина.

Власники квартири також виставили на аукціон інші предмети зі зйомок: перелік дзвінків, розклад знімання та рукописну записку від Форда.

Нагадаємо, у Британії на аукціон виставлять золотий зубний протез Черчилля.

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