В Іспанії на пляж викинуло 200-кілограмову акулу з закривавленою пащею. ФОТО

На півдні Іспанії на пляж викинуло 200-кілограмову акулу, в якої була закривавлена паща. Відпочивальники намагалися повернути двометрового хижака у море, але їм не вдалося.

Як пише The Telegraph, акулу викинуло на пляж Плайя-дель-Ріуете в Пуерто-де-Мазаррон на півдні Іспанії. За словами очевидців, хижак надто близько підплив до берега і задихнувся на мілководді. Вони також розповіли, що акула була "дезорієнтованою".

Люди кажуть, що хижачку вже бачили у цих місцях за кілька днів до її загибелі.

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Акулу забрали з пляжу працівники муніципалітету і вивезли на сміттєзвалище для утилізації.

У 200-кілограмової акули була закривавлена паща

Спочатку її ідентифікували як блакитну або велику білу акулу, але після ретельного огляду ветеринар виявив, що це акула мако. Вона може досягати до чотирьох метрів у довжину і важити 570 кілограмів. Цей вид поширений у тропічних водах від Карибського басейну та Атлантики до Індійського та Тихого океанів.

Міжнародний союз охорони природи класифікує цей вид як зникаючий. За оцінками вчених, чисельність короткоперих мако скорочується в усіх океанах, окрім південної частини Тихого океану.

ФОТО: The Telegraph

Нагадаємо, У Шотландії понад 50 гринд, яких ще називають круглоголовими китами або чорними дельфінами, масово викинулися на берег.

А в Австралії на берег пляжу викинулися близько сотні китів. Понад 50 з них – загинуло.