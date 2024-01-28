У Південній Америці знайшли найдавніші сліди сифілісу: їм понад 2 тисячі років

Вчені виявили ДНК підвиду бактерії, що спричиняє сифіліс, у кістках чотирьох людей, які понад 2 тисячі років тому жили на території сучасної Бразилії. Це спростовує відому гіпотезу про походження хвороби.

Вважалося, що інфекція, яка передається статевим шляхом, мігрувала до Європи після того, як експедиції під проводом Христофора Колумба повернулися з Нового Світу. В XV столітті недуга буквально спустошила Європу, пише CNN.

Але нове дослідження, опубліковане в журналі Nature, свідчить, що справжня історія хвороби є більш складною.

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Команда науковців вивчила 99 кісток з археологічного місця, відомого як Jabuticabeira II. Воно розташоване в регіоні Лагуна в Санта-Катаріні на бразильському узбережжі.

Вчені відновили найдавніші відомі геномні докази існування бактерії, що спричиняє сифіліс, та два інших пов’язаних захворювання, датованих задовго до перших трансатлантичних контактів.

"Це дослідження неймовірно захопливе, бо це перша справді стародавня ДНК трепонем (рід бактерій – ред.), що її було знайдено з археологічних останків людини, яким понад кілька сотень років", – сказала Бренда Дж. Бейкер, професорка антропології в Університеті штату Арізона.

Час і раптовий початок першої задокументованої епідемії сифілісу наприкінці XV століття змусили багатьох істориків зробити висновок, що він поширився до Європи після експедицій Колумба.

Але Моллі Цукерман, професорка і співдиректорка біоархеологічних лабораторій Нового та Старого Світу в Університеті штату Міссісіпі стверджує, що подібне дослідження, яке її команда провела раніше, виявило бактерії T. pallidum в людських останках у Фінляндії, Естонії та Нідерландах, датованих початком 1400-х років.

Це свідчить про те, що деякі форми трепонемного захворювання (якщо не самого сифілісу), вже були в циркуляції на континенті під час експедицій Колумба до Нового Світу.

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"Цілком очевидно, що європейці привезли низку хвороб (включно з віспою) до Нового Світу, знищивши корінне населення. Тому гіпотеза, за якою Новий Світ "дав Європі сифіліс", була привабливою для деяких вчених", – зазначила Шейла А. Люкхарт, почесна професорка кафедри медицини, інфекційних захворювань і глобальної охорони здоров’я Вашингтонського університету.

Нагадаємо, вчені виявили бактерію, яка "їсть" поліетилен.