З Маямі у перший рейс вирушив найбільший у світі круїзний лайнер: екологи б’ють на сполох

З американського штату Флорида з порту в Маямі вирушив у перший рейс найбільший у світі круїзний лайнер Icon of the Seas.

За словами екологів, протягом 7-денної подорожі судно спродукує шалену кількість викидів парникових газів, пишуть в Associated Press і BBC.

Довжина лайнера Icon of the Seas від носа до корми – 365 метрів, яку можна порівняти із 4 міськими кварталами.

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Найближчі 7 днів лайнер відвідає прибережні частини островів у тропіках.

Зазначається, що на лайнері може вміститися до 7 600 пасажирів та близько 2 350 членів екіпажу.

Судно містить 20 палуб, які розділені на 8 "районів". На них розташовано понад 40 ресторанів, барів та лаундж-зон, а також:

7 басейнів;

6 водних гірок;

ковзанка;

театр.

"Це кульмінація більш ніж 50 років мрій та інновацій. Це ідеальний сімейний відпочинок для кількох поколінь", – сказав президент і головний виконавчий директор Royal Caribbean Group, Джейсон Ліберті.

Водночас директор морської програми Міжнародної ради з чистого транспорту Браян Комер зазначив, що використання подібного лайнера – це "крок у неправильному напрямку".

За його словами, круїзні лайнери, які використовують зріджений природний газ, часто викидають його безпосередньо в атмосферу.

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Викиди містять метан, що посилює парниковий ефект набагато сильніше за вуглекислий газ.

"За нашими оцінками, використання зрідженого природного газу як суднового палива продукує на 120% більше викидів парникових газів, ніж судновий газойль", – повідомив Браян Комер.

За словами представник компанії, яка займалася розробкою лайнера, Icon of the Seas спроєктований так, щоб працювати на 24% ефективніше, ніж передбачає міжнародний стандарт нових суден.

Раніше ми писали, як круїзний лайнер врятував чоловіка з Австралії, який намагався переплисти океан.