За добу 6 людей отруїлися чадним газом, з них 5 дітей: у ДСНС нагадали базові правила безпеки

27 січня у приватних будинках чадним газом отруїлися 6 людей, серед яких 5 дітей.

Випадки трапилися у Київській та Чернігівській областях, повідомляють в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

За даними рятувальників, на Київщині отруєння зафіксували у селі Торф’яне. Витік чадного газу, ймовірно, виник через порушення правил використання пічного опалення.

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Внаслідок цього постраждало дві дитини віком 10 та 12 років, зазначають в ДСНС. Їх у стані середнього ступеня тяжкості госпіталізували до лікарні.

Фото: ДСНС

На Чернігівщині випадок отруєння відбувся в селищі Варва через порушення правил експлуатації газового котла.

Постраждало 4 людини, зокрема троє дітей віком 14, 12 та 1 рік.

Всіх доправили до лікарні у стані середнього ступеня тяжкості, додають рятувальники.

У ДСНС нагадали про те, як запобігти отруєнню чадним газом. Для цього:

не залишайте без нагляду ввімкнені газові прилади;

не використовуйте генератор чи будь-які бензинові двигуни на відстані менш як 6 метрів від вікон, дверей чи вентиляційних отворів;

регулярно перевіряйте справність газового обладнання, вентиляційних каналів та димоходів;

у разі використання пічок чи каміну, завжди відчиняйте заслінку;

не встановлюйте електровитяжку та газову колонку в одному приміщенні.

Також у ДСНС рекомендують частіше провітрювати приміщення, в якому є газові прилади. За можливості, можна встановити детектор чадного газу – це прилад для визначення його концентрації в повітрі.

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Якщо ви помітили ознаки витоку чадного газу й людину, яка, ймовірно, ним отруїлася, потрібно:

вимкнути усі прилади, крім електричних;

відкрити вікна, в приміщенні, де, потенційно, може бути велика концентрація чадного газу.

У ДСНС додають, що необхідно вийти з такого приміщення й вивести чи винести звідти усіх потерпілих. Викличте медиків за номером "103".

Фото: ДСНС

Також:

покладіть під голову постраждалому подушку або валик з одягу;

розстебніть постраждалому одяг, щоб полегшити дихання.

"Найкраща допомога при отруєнні чадним газом у медичних умовах – це довготривале вдихання кисню", – зазначили рятувальники.

Раніше ми повідомляли, що на Одещині троє дівчат отруїлися чадним газом з генератора.