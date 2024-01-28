За добу 6 людей отруїлися чадним газом, з них 5 дітей: у ДСНС нагадали базові правила безпеки

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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28 січня 2024

27 січня у приватних будинках чадним газом отруїлися 6 людей, серед яких 5 дітей. 

Випадки трапилися у Київській та Чернігівській областях, повідомляють в Державній службі з надзвичайних ситуацій. 

За даними рятувальників, на Київщині отруєння зафіксували у селі Торф’яне. Витік чадного газу, ймовірно, виник через порушення правил використання пічного опалення. 

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Внаслідок цього постраждало дві дитини віком 10 та 12 років, зазначають в ДСНС. Їх у стані середнього ступеня тяжкості госпіталізували до лікарні.

Фото: ДСНС 

На Чернігівщині випадок отруєння відбувся в селищі Варва через порушення правил експлуатації газового котла. 

Постраждало 4 людини, зокрема троє дітей віком 14, 12 та 1 рік. 

Всіх доправили до лікарні у стані середнього ступеня тяжкості, додають рятувальники. 

У ДСНС нагадали про те, як запобігти отруєнню чадним газом. Для цього: 

  • не залишайте без нагляду ввімкнені газові прилади;
  • не використовуйте генератор чи будь-які бензинові двигуни на відстані менш як 6 метрів від вікон, дверей чи вентиляційних отворів; 
  • регулярно перевіряйте справність газового обладнання, вентиляційних каналів та димоходів; 
  • у разі використання пічок чи каміну, завжди відчиняйте заслінку; 
  • не встановлюйте електровитяжку та газову колонку в одному приміщенні. 

Також у ДСНС рекомендують частіше провітрювати приміщення, в якому є газові прилади. За можливості, можна встановити детектор чадного газу – це прилад для визначення його концентрації в повітрі.

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Якщо ви помітили ознаки витоку чадного газу й людину, яка, ймовірно, ним отруїлася, потрібно: 

  • вимкнути усі прилади, крім електричних; 
  • відкрити вікна, в приміщенні, де, потенційно, може бути велика концентрація чадного газу. 

У ДСНС додають, що необхідно вийти з такого приміщення й вивести чи винести звідти усіх потерпілих. Викличте медиків за номером "103"

Фото: ДСНС 

Також: 

  • покладіть під голову постраждалому подушку або валик з одягу; 
  • розстебніть постраждалому одяг, щоб полегшити дихання.

"Найкраща допомога при отруєнні чадним газом у медичних умовах – це довготривале вдихання кисню", – зазначили рятувальники. 

Раніше ми повідомляли, що на Одещині троє дівчат отруїлися чадним газом з генератора. 

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