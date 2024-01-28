За добу 6 людей отруїлися чадним газом, з них 5 дітей: у ДСНС нагадали базові правила безпеки

27 січня у приватних будинках чадним газом отруїлися 6 людей, серед яких 5 дітей.
Випадки трапилися у Київській та Чернігівській областях, повідомляють в Державній службі з надзвичайних ситуацій.
За даними рятувальників, на Київщині отруєння зафіксували у селі Торф’яне. Витік чадного газу, ймовірно, виник через порушення правил використання пічного опалення.
Внаслідок цього постраждало дві дитини віком 10 та 12 років, зазначають в ДСНС. Їх у стані середнього ступеня тяжкості госпіталізували до лікарні.
|Фото: ДСНС
На Чернігівщині випадок отруєння відбувся в селищі Варва через порушення правил експлуатації газового котла.
Постраждало 4 людини, зокрема троє дітей віком 14, 12 та 1 рік.
Всіх доправили до лікарні у стані середнього ступеня тяжкості, додають рятувальники.
У ДСНС нагадали про те, як запобігти отруєнню чадним газом. Для цього:
- не залишайте без нагляду ввімкнені газові прилади;
- не використовуйте генератор чи будь-які бензинові двигуни на відстані менш як 6 метрів від вікон, дверей чи вентиляційних отворів;
- регулярно перевіряйте справність газового обладнання, вентиляційних каналів та димоходів;
- у разі використання пічок чи каміну, завжди відчиняйте заслінку;
- не встановлюйте електровитяжку та газову колонку в одному приміщенні.
Також у ДСНС рекомендують частіше провітрювати приміщення, в якому є газові прилади. За можливості, можна встановити детектор чадного газу – це прилад для визначення його концентрації в повітрі.
Якщо ви помітили ознаки витоку чадного газу й людину, яка, ймовірно, ним отруїлася, потрібно:
- вимкнути усі прилади, крім електричних;
- відкрити вікна, в приміщенні, де, потенційно, може бути велика концентрація чадного газу.
У ДСНС додають, що необхідно вийти з такого приміщення й вивести чи винести звідти усіх потерпілих. Викличте медиків за номером "103".
|Фото: ДСНС
Також:
- покладіть під голову постраждалому подушку або валик з одягу;
- розстебніть постраждалому одяг, щоб полегшити дихання.
"Найкраща допомога при отруєнні чадним газом у медичних умовах – це довготривале вдихання кисню", – зазначили рятувальники.
Раніше ми повідомляли, що на Одещині троє дівчат отруїлися чадним газом з генератора.
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