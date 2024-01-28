В Англії померла 24-річна онкохвора жінка, якій два місяці тому подарували весілля мрії

В Англії померла онкохвора 24-річна Кейтлін Грін, якій два місяці тому безкоштовно влаштували весілля мрії.

Кейтлін Грін з Шропшира та Біллі Грін з Телфорда одружилися в листопаді минулого року, пише ВВС.

Жінка хворіла на рідкісну форму раку – лімфому Годжкіна. Четверту стадію хвороби їй діагностували ще у 19 років.

Реклама:

Попри ремісії, минулого року хвороба повернулася втретє і лікарі сказали, що вже нічого не можуть вдіяти.

Весілля провели у різдвяному стилі

Проте Кейтлін і її обранець таки вирішили одружитися. А місцеві бізнесмени зробили парі сюрприз – понад три десятки постачальників безкоштовно надали приміщення для церемонії та все необхідне, зокрема весільну сукню, торт та оплатили послуги фотографа.

Весілля провели у різдвяному стилі – була навіть машинка для снігу.

"Від того, що вони зробили, перехоплює подих", – поділилася емоцями тоді Кейтлін.

ФОТО: ВВС

Через місяць після весілля жінка вирішила розпочати збір коштів на експериментальну терапію, щоб, за її словами, довше побути зі своїм трирічним сином.

Утім, наприкінці січня хвороба взяла верх і жінка померла.

Реклама:

Нагадаємо, раніше ми писали, як живе і де шукає розраду чоловік, сім'я якого загинула під Ірпенем.