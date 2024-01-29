"Укрпошта" випускає нову марку, присвячену роботі поштовиків під час війни

"Укрпошта" з нагоди 30-річчя компанії представила поштовий набір, де одна з марок присвячена поштовикам.

Про це повідомив у Facebook генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

На сайті компанії ідеться, що таким чином вони намагаються наголосити про важливість роботи різних спеціалістів, які продовжують працювати в умовах війни, зокрема й поштовиків, які "доставляють посилки по Україні та за кордон, видають пенсії та соціальну допомогу, допомагають транспортувати тисячі тонн гуманітарної допомоги тощо".

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За словами Смілянського, вшанувати поштовиків важливо, адже "Укрпошта" перша приходить на звільнені території після ЗСУ".

Фото: Ігор Смілянський/Facebook

"2 лютого ми випустимо нову марку в серії "Героїчні професії війни", присвячену поштовикам – "Укрпошта завжди поруч з вами". У новому блоці буде дві марки: "Укрпошта доставляє" та "ЗСУ перемагають", бо перше без другого неможливе", – написав генеральний директор компанії.

На марці зображена машина "Укрпошти" з водієм компанії, "це не виокремлює певну людину чи посаду", наголосив Ігор Смілянський.

"Ця марка про кожного з них. І про тих, хто під кулями доставляє пенсії та допомогу у прифронтових регіонах, і про тих, хто вранці, навіть після безсонних ночей та тривоги, прямує до відділення, автівки чи сортувального центру", – розповів він.

Зробити передзамовлення марки можна за посиланням.

Раніше ми писали, яка марка стала найкращою у 2023 році.

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Віра Шурмакевич, "УП. Життя"