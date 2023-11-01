Українці зможуть отримати сертифікати на вивчення англійської мови через "єПідтримку"

Українці в майбутньому зможуть отримувати сертифікати для вивчення англійської мови через "єПідтримку" в рамках проєкту з популяризації англійської мови.

Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, повідомляє "Інтерфакс Україна".

"Якщо людина хоче вивчити англійську, але не має фінансових можливостей, то за певними критеріями, які буде визначено в майбутньому, вона зможе автоматично отримати сертифікат, щоб за його допомогою оплатити роботу репетитора або певні мовні курси", – сказав міністр під час презентації національного проєкту з популяризації англійської мови Future Perfect.

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У Мінцифри додають, що вже відкрили доступ до двох безоплатних інструментів, які допоможуть покращити англійську:

Promova – це платформа та застосунок для вивчення мов з персоналізованим підходом;

Empower – це британська ініціатива з Кембриджу, доступна для всіх українських університетів.

Фото: Мінцифри

"Також з Урядом плануємо створити всі умови для розвитку українців", – повідомляє Мінцифри.

Зокрема, відомство анонсувало такі зміни:

в Україні запровадять єПідтримку для проходження курсів з англійської;

діти вивчатимуть англійську з дитячого садочка;

у школах викладатимуть носії мови;

вчителі отримають безоплатне навчання, стажування, навчальні курси тощо;

англійська стане обов’язковою для кожного держслужбовця.

Проєкт Future Perfect запустили після того, як Володимир Зеленський на День Конституції подав законопроєкт, який має зробити англійську мову обов’язковою для чиновників.

"Програма створена, щоб популяризувати мову міжнародного спілкування в Україні, зробити її вивчення простим і доступним для кожного: як для школярів із селищ, так і для держслужбовців зі столиці", – йдеться у повідомленні Мінцифри.

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Нагадаємо, 28 червня президент вніс до парламенту законопроєкт №9432 (про застосування англійської мови в Україні), який мав зобов’язати усіх чиновників складати іспити з англійської, а також передбачав демонстрацію фільмів в українських кінотеатрах мовою оригіналу.

Однак законопроєкт критикували багато відомих українців та Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

Мовний омбудсмен заявив, що звуження сфери застосування української мови, зокрема під час демонстрації фільмів, є неприпустимим та порушує Конституцію.

Потім Комітет ВР підтримав законопроєкт, але вже прибравши усі "нововведення" про дубляж мовою оригіналу.