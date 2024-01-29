На Хмельниччині чоловік придбав "липові" права й поскаржився в МВС, що їх немає в "Дії"

На Хмельниччині до сервісного центру Міністерства внутрішніх справ звернувся чоловік із фальшивим водійським посвідченням. Його цікавило, чому липові права не відображаються в "Дії".

Як повідомляють у Сервісному центрі ВМС Хмельниччини, чоловік розповів, що отримав права через інтернет і не проходив навчання в автошколі.

"Я сам із Хмельницької області, а от права наче робилися у Києві, а прийшли мені з Харкова. Отака історія з ними", – розповів чоловік у листуванні із сервісним центром.

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На питання про те, чи проходив він навчання в автошколі, той відповів, що ні.

Фото: Сервісні центри МВС у Хмельницькій області Фото: Сервісні центри МВС у Хмельницькій області Фото: Сервісні центри МВС у Хмельницькій області Фото: Сервісні центри МВС у Хмельницькій області

Тоді в МВС нагадали, що єдиний законний спосіб вперше отримати дійсне посвідчення водія — це самостійно пройти навчання та скласти іспити в сервісному центрі МВС.

"Ну то я ті права, що отримав, викину, спалю їх і піду на навчання", – відповів чоловік.

У коментарі "УП. Життя" в пресслужбі Сервісного центру МВС розповіли, що якби подібне звернення надійшло до сервісного центру МВС офлайн, адміністратор мав би викликати поліцію для з'ясування всіх обставин справи.

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"Та в цьому випадку в нас є тільки листування. Тож ми лише попередили чоловіка про кримінальну відповідальність за використання підробленого водійського посвідчення", – додали в пресслужбі.

Раніше ми повідомляли, що у Вінниці підловили чоловіка у нечесній спробі скласти теорію з водіння – він начепив на себе 4 мікрогаджети.