"Потворний гумор і дискримінація": як українці відреагували на жарт "Кварталу 95" про переселенку зі Скадовська

Українці обурились через гумористичну сценку акторів "Кварталу 95", у якій зобразили переселенку з тимчасово окупованого росіянами Скадовська, яка переїхала на Закарпаття і намагається спілкуватися українською.

Сценку показали 31 грудня 2023 року у програмі "Квартал 95" на телеканалі "1+1".

За сценарієм, головна героїня родом зі Скадовська і погано розмовляє українською мовою. Під час спілкування із закарпатцем вона перекручує слова, надаючи їм "кумедного" звучання.

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Зокрема, на запитання про те, чому раніше говорила російською, героїня пояснює, що вона "сіСькадовська!"(зі Скадовська) та все життя "разговорювала на росіянському язику".

У відповідь на жарт мер Скадовська закликав режисерів "Кварталу 95" попросити вибачення перед українцями. Головна редакторка херсонського видання "Кавун.City" Євгенія Вірлич подала на "1+1" скаргу до Комісії з журналістської етики.

Зрештою, у медіахолдингу "1+1 media" попросили вибачення у глядачів та пообіцяли видалити уривок з мережі.

Як відреагували українці

Міський голова Скадовська Олександр Яковлєв відреагував на такі "жарти" обуренням та ініціював флешмоб "Скадовськ говорить українською".

"Правий був Петлюра, коли казав: "Нам не так страшні московські воші, як наші українські гниди".

Напевно, жарти про "сіськи" зі Скадовська комусь видаються дуже дотепними. Але залишимо це на совісті режисерів. Сподіваюся, у них вистачить сили вибачитися перед українцями", – сказав мер.

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Яковлев додав, що Скадовськ дотепер перебуває в окупації, тож скадовчани потребують не насмішок, а підтримки.

"Знаю, що у нас багато людей були російськомовними, але усі добре розуміють українську і добре говорять українською.

Тому я запускаю флешмоб "Скадовськ говорить українською". Пропоную усім скадовчанам підтримати його і зачитати щось українською. Незалежно від того, де ви є тепер, знаю, що в серці ви любите Скадовськ", – додав мер.

На відео він зачитав вірш Григорія Чубая "В двадцятий вік не просто жити".

Після виходу скандальної програми головна редакторка херсонського видання "Кавун.City" Євгенія Вірлич подала на скаргу на "1+1" до Комісії з журналістської етики.

Вона зауважила, що у гумористичній програмі є "пряма і відверта дискримінація" мешканців півдня та сходу України за ознакою мови.

"Також зауважу, що в номері, де спілкуються чоловік і жінка, чоловік представлений більш привабливо, ніж жінка: він стриманий, патріотичний, спілкується українською; вона – російськомовна, з неї сміються через незграбність мови. Подібне позиціонування в публічному полі (канал "1+1" має велике охоплення) принижує жінку, зокрема жінку, яка виїхала з окупованої території", – додала Євгенія.

На скандал також відреагувала головна редакторка "Української правди" Севгіль Мусаєва.

"Жарти про Скадовськ – це не просто потворний, низькопробний гумор. Це абсолютна відірваність та нерозуміння реалій, в яких живе країна. Це неповага та девальвація досвіду, який пережили мільйони твоїх співвітчизників.

Знаєте, як це бути переселенцем або втратити дім у своїй же країні? Я знаю, бо це сталося зі мною 10 років тому. І вранці 1 січня 2024 року я, наприклад, шукала фото музичної школи, в якій навчалася в Керчі, бо вона мені періодично сниться. Я дуже сумую за домом і мої спогади підточуються, наче та галька на кримському узбережжі. Я так і не навчилася жити з цим повноцінно", – написала Севгіль.

Журналістка вважає, що сміятися над переселенцями, які втратили все, але намагалися зберегти життя та гідність – це "ницість і дно".

"Напевно, режисери шоу скажуть, що немає таких тем, на які не міг би жартувати комік, і що гумор – універсальний. Можливо, але не коли він зачіпає та травмує мільйони людей у твоїй країні, які й без того не вважають себе повноцінними.

Бо разом з домом у них вкрали ніби частину тебе, твоїх спогадів і навіть твого ДНК. А зараз твою неповноцінність хочуть ще раз підкреслити тим, що ти погано розмовляєш українською мовою", – додала Севгіль.

У коментарях до її допису журналістка Яніна Соколова тегнула омбудсмена Дмитра Лубінця.

"Чекаємо на Вашу заяву до нацради і СБУ щодо перевірки діяльності Кварталу. Як було у випадку ваших дій щодо висловів Ірини Фаріон", – написала Яніна.

При цьому у мережі звернули увагу на те, що акторка Ірина Гатун, яка грає "скадовчанку", до 2019 року відпочивала у тимчасового окупованому Криму.

Фото акторки з Криму, зокрема, опублікувала комунікаційниця Малої академії наук Лєда Космачевська.

"Мало того, що ви несете ахінею, яку вважаєте гумором, зі сцени в Україні, то виявляється, і з'їздити в окупований Крим у 2019 для вас не проблема.

Мій Коктебель, окупований мск, в якому я не була майже 10 років", – звернулась Космачевська до Ірини.

Номер про Скадовськ обурив також журналістку Марину Данилюк-Єрмолаєву.

"Пошукала, ху із ота жіночка із "95 кварталу", яка зображала в новорічному випуску тупу і косноязичну біженку зі Скадовська. Іра дуже любе все пушкіністанське. Міхаїл Вєллєр – любімий пісатєль. Янковский – улюблений актор. Ранєвская – любімая актриса. На побачення пішла б із Висоцьким.

Мене не дивували б такі відповіді, якби Ірині було під добрі 70. Але їй трохи за тридцять. Всі здобутки західної та сучасної української культури пішли повз неї. Тому з такою прошивкою очевидно було дуже легко і смішно жартувати про тупих біженок зі Скадовська", – написала вона.

Скріншот опублікувала Марина Данилюк

"Судячи з останніх скандалів, складається враження, що російські медіаменеджери й надалі дистанційно керують розважальною частиною українського ТБ.

Бо як інакше пояснити появу в серіалі дівчини з Коломиї, яка говорить бичим суржем, має півня Пєтю і готує гречу? Чи оцю всю ху*ту в 95-му кварталі про біженку зі Скадовська. Те, що та актриса ватнувата, я вже бачив, але сценарії пише не вона", – також написав військовослужбовець і журналіст Дмитро Крапивенко.

...

"Я жила в Херсоні 12 років, можу вільно спілкуватися українською мовою, як і інші мешканці Херсона і Херсонської області!

Як можна так гидко сміятися з людей, які стільки пережили? З людей, які залишились без житла, які досі живуть під вибухами! З людей, які як ніхто знають, що таке окупація, катування та війна! Просто немає слів! #Скадовськговоритьукраїнською", – обурилась турагентка Дарія Мелешко.

...

"Сіськадовськ. Так у Кварталі "жартували" в новорічну ніч великої війни? Бридко від цього сорому. І бридко, що комусь смішно. І марафон за наші гроші, який це крутить", – додала користувачка Людмила Обертинська.

Вибачення авторів

Після хвилі обурення 3 січня "1+1 media" вибачилися перед українцями. У коментарі "Детектору медіа" медіахолдинг заявив, що скандальний номер не буде опублікований на ютуб-каналах "1+1 media".

Повний випуск "Новорічного кварталу" перемонтують і оприлюднять на платформах каналу без цього номеру.

Студія "Квартал 95" також перепросила у глядачів, додавши, що у своїх випусках "жартують над собою і над власними недоліками".

"Любі скадовці та всі глядачі, кого міг образити номер про дівчину, яка говорить українською мовою з помилками, із новорічного випуску "Вечірнього кварталу". Творча команда, яка створювала цей випуск, жодним чином не хотіла образити ваші почуття. Ми любимо і поважаємо усіх скадовців та всіх українців, які чекають на повернення додому на окупованих територіях", – йдеться у заяві студії.

Також актор Юрій Великий, який у сценці грав "закарпатця", прокоментував скандал в Instagram.

"Багатьох обурив написаний авторами каламбур, який виникає при вимові фрази "Я зі Скадовська". Якби смішний каламбур вийшов із назви будь-якого іншого українського міста, у якому люди більше розмовляли російською, була б назва цього міста.

Можливо, дійсно, в цій ситуації недоречно було для жартів обирати саме Скадовськ, який сьогодні знаходиться під ворожою окупацією", – написав комік.

Він також заявив, що головний меседж цього номеру полягав у тому, що "помилятись не соромно", а соромно – не розмовляти рідною мовою.

"Я та мої колеги вклали у цей номер виключно позитивний меседж, з метою замотивувати російськомовних людей переходити на українську.

І у будь-якому разі, ми точно не ставили за мету образити будь-кого з українців, особливо тих наших людей які знаходяться зараз під окупацією. І якщо цей номер зачепив чиїсь почуття, ми приносимо свої вибачення", – написав Юрій.