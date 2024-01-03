Акторка "Кварталу 95" перепросила за номер про переселенку зі Скадовська. ВІДЕО

Акторка "Кварталу 95" Ірина Гатун, яка виконала головну роль у номері про переселенку з тимчасово окупованого росіянами Скадовська, попросила вибачення у тих, когообразили такі жарти.

"Суть номера була в тому, що українці зобов’язані говорити рідною мовою", – повідомила акторка на відео, опублікованому на сторінці в Instagram.

Зокрема, вона звернулася до українців, кого б міг обурити її образ на сцені.

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"Перед тими, кого це образило я прошу вибачення, щирі. Але тим проплаченим тварям, які спеціально піднімають хейт, я хочу сказати, що ви та ваш Путін – х*йло", – додала Гатун.

Нагадаємо, під час новорічного концерту "Кварталу 95" в одному з номерів зобразили переселенку з тимчасово окупованого росіянами Скадовська, яка переїхала на Закарпаття та намагається спілкуватися українською.

Під час спілкування вона перекручує слова, надаючи їм "кумедного" звучання.

На запитання про те, чому раніше говорила російською, героїня пояснює, що вона "сіСькадовська!", тобто зі Скадовська, та все життя "разговорювала на росіянському язику".

У відповідь на жарт мер Скадовська закликав режисерів "Кварталу 95" попросити вибачення перед українцями.

Головна редакторка херсонського видання "Кавун.City" Євгенія Вірлич подала на "1+1" скаргу до Комісії з журналістської етики.

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Також у мережі звернули увагу на те, що Ірина Гатун до 2019 року відпочивала у тимчасового окупованому Криму.

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