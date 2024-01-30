Повідець, жетон і нагляд: патрульні нагадали правила вигулу собак в Україні

Патрульна поліція нагадала правила вигулу домашніх тварин в Україні.
"Домашні улюбленці – не іграшка чи розвага, а велика відповідальність.
Беручи собі чотирилапого, ви повинні знати, що в Україні діють спеціальні правила утримання, а також вигулу песиків", – кажуть правоохоронці.
Як вигулювати собак?
✅ Вигулювати собаку може людина, яка досягла 14-річного віку.
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✅ Людина, яка супроводжує тварину, зобов’язана гарантувати безпеку людей і тварин навколо, а також майна від заподіяння шкоди.
✅ Для вигулу обов’язковим є повідець, а також намордник, якщо порода вашого собаки включена до Переліку небезпечних порід, затвердженого Кабміном.
✅ Обовʼязковим є також нашийник з ідентифікуючими позначками на тварині (ідентифікаційний жетон).
❌ Домашніх тварин не можна залишати без нагляду під час вигулу.
❌ Також заборонено вигулювати тварин у стані алкогольного або наркотичного сп’янінь.
|Фото: Патрульна поліція Волинської області
Порушення правил утримання собак і котів тягнуть за собою адміністративну відповідальність у вигляді попередження або накладення штрафу від 170 до 340 гривень, наголошують поліціянти.
Нагадаємо, нещодавно у Борисполі поліція склала два протоколи на чоловіка, чий пес гуляв без намордника і покусав дітей.
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