Повідець, жетон і нагляд: патрульні нагадали правила вигулу собак в Україні

Патрульна поліція нагадала правила вигулу домашніх тварин в Україні.

"Домашні улюбленці – не іграшка чи розвага, а велика відповідальність.

Беручи собі чотирилапого, ви повинні знати, що в Україні діють спеціальні правила утримання, а також вигулу песиків", – кажуть правоохоронці.

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Як вигулювати собак?

✅ Вигулювати собаку може людина, яка досягла 14-річного віку.

Нагадуючи про правила вигулу, правоохоронці поділилися фотографіями патрульної Анастасії Туревич та її вихованця Сема

✅ Людина, яка супроводжує тварину, зобов’язана гарантувати безпеку людей і тварин навколо, а також майна від заподіяння шкоди.

✅ Для вигулу обов’язковим є повідець, а також намордник, якщо порода вашого собаки включена до Переліку небезпечних порід, затвердженого Кабміном.

✅ Обовʼязковим є також нашийник з ідентифікуючими позначками на тварині (ідентифікаційний жетон).

❌ Домашніх тварин не можна залишати без нагляду під час вигулу.

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❌ Також заборонено вигулювати тварин у стані алкогольного або наркотичного сп’янінь.

Фото: Патрульна поліція Волинської області

Порушення правил утримання собак і котів тягнуть за собою адміністративну відповідальність у вигляді попередження або накладення штрафу від 170 до 340 гривень, наголошують поліціянти.

Нагадаємо, нещодавно у Борисполі поліція склала два протоколи на чоловіка, чий пес гуляв без намордника і покусав дітей.