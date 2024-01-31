В Австралії на жінку напала акула: постраждалу вдалося врятувати

29-річну Лорен О’Нілл за ногу вкусила акула, коли жінка плавала у Сіднейській гавані. Місцеві жителі, почувши її крики, надали домедичну допомогу, зупинили кровотечу та допомогли дістатися до лікарні.

Лікарі всю ніч оперували травмовану ногу, щоб вберегти її від ампутації, пише CNN.

Свідок інциденту Майкл Портер розповів, що щойно повернувся з роботи, коли почув "тихий крик про допомогу". Він кинувся туди і побачив, що О'Ніл тримається за драбину, прикріплену до пірса, а вода навколо вже почервоніла від крові.

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"Це було як найгірший фільм жахів, який ви коли-небудь бачили", – сказав Портер.

Лорен О’Нілл. ФОТО: Nine Newspapers

Місцева ветеринарка Фіона Краго також почула крики потерпілої та кинулася до пірса з двома компресійними пов’язками. Ними вона перемотала рану та зупинила кровотечу.

Далі Лорен доставили до лікарні, де медики намагалися врятувати її ногу. Вона була сильно травмована, тож існував ризик ампутації. На щастя, все минуло добре. У своїй заяві О'Ніл високо оцінила життєво необхідну допомогу, яку надали очевидці, медичний персонал і поліція.

"Її ймовірне повне одужання є свідченням їхніх надзвичайних навичок", – йдеться в заяві, опублікованій лікарнею.

Судячи з укусів і наданих фото, Лорен О'Ніл, ймовірно, зазнала нападу бичачої акули. Вони великі за розміром, мають агресивний характер, зазвичай зустрічаються в теплих мілководдях, але можуть виживати в прісних водах і, як відомо, пливуть вгору по річках.

Сіднейська гавань є добре відомим середовищем існування бичачих акул, але напади трапляються рідко.

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Раніше ми розповідали, що на Багамах від нападу акули загинула жінка.

Віра Шурмакевич "УП. Життя"