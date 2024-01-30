Найвища в історії: синоптики зафіксували рекордну температуру в Європі

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30 січня 2024

Фахівці Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО) 11 серпня 2021 року зареєстрували новий рекорд температури для континентальної Європи – 48,8°C.

Міжнародна група вчених-атмосферологів перевірила температуру, зафіксовану автоматичною метеостанцією в Сіракузах на острові Сицилія, повідомляє ВМО.

Попередній рекорд – 48°C – зафіксували 10 липня 1977 року в Греції. Таким чином температура у 2021 році була майже на один градус вищою.

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Дослідники припускають, що це ще не межа, і температура може продовжувати зростати.

 Фото: lucidwaters/Depositphotos

"Цілком можливо, що в майбутньому в Європі відбудуться більш екстремальні ситуації", – зазначає професор Рендалл Сервені, доповідач ВМО з питань клімату та екстремальних погодних умов.

Науковці б’ють на сполох, адже дослідження показує тенденцію до збереження високих температур, які встановлюють в окремих регіонах світу.

Нагадаємо, Організація об’єднаних націй назвала 2023 рік найспекотнішим за всю історію спостережень і найтеплішим за останні 125 тисяч років. Минулий рік побив температурні рекорди. Зокрема у жовтні температура побила попередній рекорд, встановлений у 2019 році – вона була вищою на 0,4 °C. Кліматологи кажуть, що це – величезний відрив. 

Літо 2023 року в Арктиці стало найтеплішим за всю історію спостережень. Середня температура повітря там становила 6,4°C.

А 17 листопада 2023 року температура Землі ненадовго перевищила критичну позначку. Вона була на 2,06°C вищою, ніж у 1850-1900 роках. Це може мати катастрофічні наслідки для планети. 

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Раніше ми писали, яку найвищу температуру може витримати тіло людини.

Віра Шурмакевич, "УП. Життя"

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