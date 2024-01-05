Комісія з журналістської етики відреагувала на заяву щодо жарту "Кварталу 95" про переселенців

Комісія з журналістської етики відповіла на скаргу журналістки Євгенії Вірлич, яка стверджувала, що жарти в новорічному випуску "Студії Квартал 95" дискримінують мешканців південної та східної частин України за ознаками мови і статі.

У КЖЕ зазначають, що між гумором на чутливі теми та дискримінацією є дуже тонка межа.

"Свобода вираження поглядів захищає не лише інформацію чи ідеї, які сприймаються позитивно або розглядаються як необразливі чи залишають аудиторію байдужою, а й ідеї, які ображають, шокують або турбують. Водночас важливими елементами при аналізі здатності певного гумору спричинити дискримінацію є контекст висловлювання та обсяг його поширення", – зауважили в КЖЕ.

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Комісія також звертає увагу на те, що медіа з великою аудиторією мають бути свідомими того, що їхні ефіри мають чи не найбільший вплив на формування суспільної думки. А тому закликає проводити передвипускову експертизу матеріалів, проявляючи особливу уважність до можливих проявів дискримінаційного гумору та стереотипізації вразливих груп.

Лого гумористичного шоу "Квартал 95"

"Гумор також не має сприяти вкоріненню певних, часто хибних, стереотипів щодо представників певних груп та таврувати їх меншовартісними.

В минулому цей прийом широко використовувався в продуктах, орієнтованих на декілька ринків водночас (український, російський, ринок так званої СНД), та призвів не лише до спрощеного розуміння етнополітичної ситуації в багатьох країнах, а й нормалізував для значної кількості українського населення відчуття неповноцінності власної культури", – додали у КЖЕ.

Комісія відзначила видалення номеру з YouTube та перемонтаж усього випуску шоу.

"Це вказує на усвідомлення телеканалом шкідливих наслідків, до якого може призвести поширення цього відео в майбутньому", – додала Комісія.

Водночас колектив творців цього шоу продовжує наполягати, що бурхлива реакція суспільства – це "роздування зради на рівному місці", яка грає на руку ворогові. Таким чином творчий колектив перекидає відповідальність за потенційне порушення на аудиторію.

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Нагадаємо, українці обурились через гумористичну сценку про переселенку з тимчасово окупованого росіянами Скадовська, яка переїхала на Закарпаття. Номер назвали "потворним гумором і дискримінацією".

Вже за кілька годин акторка "Кварталу 95", яка виконувала головну роль у цій сценці, перепросила за номер.