Комісія з журналістської етики відреагувала на заяву щодо жарту "Кварталу 95" про переселенців

Комісія з журналістської етики відповіла на скаргу журналістки Євгенії Вірлич, яка стверджувала, що жарти в новорічному випуску "Студії Квартал 95" дискримінують мешканців південної та східної частин України за ознаками мови і статі.
У КЖЕ зазначають, що між гумором на чутливі теми та дискримінацією є дуже тонка межа.
"Свобода вираження поглядів захищає не лише інформацію чи ідеї, які сприймаються позитивно або розглядаються як необразливі чи залишають аудиторію байдужою, а й ідеї, які ображають, шокують або турбують. Водночас важливими елементами при аналізі здатності певного гумору спричинити дискримінацію є контекст висловлювання та обсяг його поширення", – зауважили в КЖЕ.
Комісія також звертає увагу на те, що медіа з великою аудиторією мають бути свідомими того, що їхні ефіри мають чи не найбільший вплив на формування суспільної думки. А тому закликає проводити передвипускову експертизу матеріалів, проявляючи особливу уважність до можливих проявів дискримінаційного гумору та стереотипізації вразливих груп.
|Лого гумористичного шоу "Квартал 95"
"Гумор також не має сприяти вкоріненню певних, часто хибних, стереотипів щодо представників певних груп та таврувати їх меншовартісними.
В минулому цей прийом широко використовувався в продуктах, орієнтованих на декілька ринків водночас (український, російський, ринок так званої СНД), та призвів не лише до спрощеного розуміння етнополітичної ситуації в багатьох країнах, а й нормалізував для значної кількості українського населення відчуття неповноцінності власної культури", – додали у КЖЕ.
Комісія відзначила видалення номеру з YouTube та перемонтаж усього випуску шоу.
"Це вказує на усвідомлення телеканалом шкідливих наслідків, до якого може призвести поширення цього відео в майбутньому", – додала Комісія.
Водночас колектив творців цього шоу продовжує наполягати, що бурхлива реакція суспільства – це "роздування зради на рівному місці", яка грає на руку ворогові. Таким чином творчий колектив перекидає відповідальність за потенційне порушення на аудиторію.
Нагадаємо, українці обурились через гумористичну сценку про переселенку з тимчасово окупованого росіянами Скадовська, яка переїхала на Закарпаття. Номер назвали "потворним гумором і дискримінацією".
Вже за кілька годин акторка "Кварталу 95", яка виконувала головну роль у цій сценці, перепросила за номер.
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