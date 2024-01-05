Читає вірші, публікує картини та вітає зі святами: в Instagram з'явився акаунт Тараса Шевченка

Національний музей Тараса Шевченка та сервіс створення аватарів RAVATAR створили сторінку автора "Кобзаря" в Instagram. Дописи в ній створюють за допомогою штучного інтелекту.

На акаунті можна знайти публікації копій картин митця, а також відео, на яких цифрове втілення Тараса Шевченка читає власні вірші й вітає українців зі святами.

Серед останніх дописів – копія малюнка "Межигірський Спас", яку художник намалював олівцем у 1846 році.

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Також "Шевченко" розповів історію Межигірського монастиря, який є однією з найдавніших пам’яток української духовності.

Скрін зі сторінки в Instagram

Напередодні нового 2024-го року цифрова версія митця привітала українців з прийдешнім, процитувавши власний вірш: "Борітеся – поборете! Вам Бог помагає!".

View this post on Instagram A post shared by Taras Shevchenko AI (@taras_kobzar_ai)

Як повідомили в Національному музеї, віртуальний образ, створений за допомогою нейромережі, точно відтворює зовнішність Тараса Шевченка.

"На перетині культурної спадщини та технологічних інновацій ми створюємо цифровий простір, де мудрість Шевченка виходить за рамки часу, роблячи історію нашої багатої культури не пережитком минулого, але оживляючи її для майбутніх поколінь", – зазначив генеральний директор Національного музею Тараса Шевченка Дмитро Стус.

Раніше ми повідомляли, що зображення, створене за допомогою ШІ, виграло престижний фотоконкурс.

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