Київ лідирує. У Мін'юсті назвали статистику шлюбів і розлучень за перше півріччя 2023 року

За перше півріччя 2023 року в Україні зафіксували у 8 разів більше шлюбів, ніж розлучень.

Зокрема, за цей період понад 86 тисяч пар одружилися, а 10 тисяч – розлучилися. Цікаво, що за перше півріччя 2022-го показники були вищі – стосунки узаконили понад 103 тисячі пар.

Скільки українців народилися, побралися чи розірвали шлюб – "УП. Життя" розповіли у Міністерстві юстиції.

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Утім, статистика не враховує дані з тимчасово окупованих територій.

Фото: MNStudio

Загалом за перше півріччя минулого року на підконтрольних Україні територіях зареєстрували понад 93 тисячі народжень дітей. Найбільше малюків з’явилося на світ у Києві (9 801).

Другу сходинку за статистикою народжуваності посіла Львівська область (понад 8 тисяч дітей), а третю – Дніпропетровська (понад 7 тисяч).

Також у столиці було укладено 9 292 шлюби. Понад 8,6 тисяч пар одружилися у Дніпропетровській області, а понад 6,6 тисяч – в Одеській області.

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Кількість розлучень у Києві сягнула 1678, і це найбільший показник серед усіх регіонів. На другому місці – Дніпропетровщина, де шлюб розірвали понад 1,2 тисячі пар.

Також відносно багато розлучень зафіксували у Київській області (718).

Нагадаємо, раніше ми дізнались, які імена стали найпопулярнішими, а які були рідкісними у різних регіонах за перше півріччя 2023 року.

А у 2022 році OpenDataBot повідомили, що в перший рік великої війни зареєстрували найбільшу кількість шлюбів за останні 7 років.