В Україні обрали слово 2023 року: піковий інтерес до нього був у грудні

Словник сучасної української мови та сленгу "Мислово" назвав "мобілізацію" словом 2023 року.
Про це повідомили на сайті проєкту.
Як пояснили укладачі словника, термін був у центрі суспільної дискусії протягом усього року, але піковий інтерес до нього зафіксували у грудні – коли уряд вніс до парламенту гучний законопроєкт про мобілізацію.
Автори "Мислово" пояснили, що слово "мобілізація" потіснило іншого кандидата – "контрнаступ". Інші претенденти на звання слова року також повʼязані з війною.
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Укладачі словника виділили, зокрема, такі:
- "ухилянт" – чоловік, який ухиляється від мобілізації; також політичне керівництво країни, яке відмовляється брати на себе відповідальність за складні рішення та переводить стрілки на військових;
- "яйця по 17 гривень" – символ корупції у Міноборони України;
- "блокада/деблокада" – пов'язане з блокадою Росією українських морських портів, а також недружніми діями польських перевізників і фермерів, які блокують кордон;
- "позиційна війна" – цей термін набув популярності після публікації статті головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного про перехід війни на новий етап;
- "дрон" – через різке збільшення використання дронів, зокрема FPV, що мало суттєвий вплив на перебіг бойових дій у цьому році.
Єдиним словом з загальносвітового контексту у цьому списку став ШІ (штучний інтелект), хоча і його присутність пов’язана з інтеграцією ШІ у військові системи, наголосили автори.
Словник "Мислово" був створений у 2012 році для фіксації неологізмів, сленгу та інших проявів сучасної української мови. Новими лексемами його поповнюють користувачі – пересічні українці.
"Мислово" обирало слово року водинадцяте. Основними критеріями при його виборі є популярність і соціальна значущість.
У 2022 році словом року "Мислово" обрав фразу "русский военный корабль, иди на х*й".
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