Поліція Львівщини вручила підозри чотирьом студентам училища, які побили першокурсників

Чотирьом студентам училища, які влаштували першокурсникам "посвяту" з побиттям, повідомили про підозру.

Слідчі встановили, що хлопці віком 17, 18 років та двоє 19-річних по черзі били чотирьох першокурсників у голову та груди. При цьому старшокурсники використовували боксерську рукавицю, повідомляє поліція Львівщини.

"Окрім того, кривдники принижували своїх жертв, знущались з них та знімали свої дії на відео, яке в подальшому було викладене у мережу Інтернет, де його і виявили правоохоронці під час моніторингу", – кажуть правоохоронці.

Реклама:

Фігуранти отримали підозри за ч. 2 ст. 296 ("Хуліганство") Кримінального кодексу.

Підліткам загрожує обмеження волі на строк до п'яти, або позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Скріншот з відео, яке виявили правоохоронці

Нагадаємо, інцидент стався 9 жовтня 2023 року близько 23.00 у гуртожитку Червоненського вищого професійного училища, розташованого у селі Червоне Золочівського району.

Побиття було публічним – його бачили інші студенти, а відеозапис такої "посвяти" з’явився у соцмережах.

Реклама:

За кілька днів ініціаторів побиття відрахували з училища та виселили з гуртожитку.

Після цього випадку департамент освіти і науки Львівської ОВА пообіцяв вжити заходів для протидії цькуванню у закладах освіти.