Орнаменти давніх ювелірних прикрас доводять існування невідомих культурних груп людей – вчені

Вчені порівняли ювелірні прикраси з усієї Європи, датовані періодом від 34 тисяч до 24 тисяч років тому, і виявили, що в льодовиковому періоді існувало щонайменше дев'ять різних культурних груп мисливців-збирачів.

Кожна з них мала свій власний орнамент, пише Science Alert з посиланням на дослідження, опубліковане в журналі Nature.

Додатковий аналіз поховань засвідчив, що, попри різне походження, деякі з цих груп мали однакові прикраси.

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"Ми показали, що дві різні генетичні групи людей насправді можуть мати спільну культуру", – сказав Джек Бейкер, провідний автор дослідження і докторант з археології в Університеті Бордо у Франції.

Вчені додають, що люди почали носити прикраси давно: перший випадок датується приблизно 140 тисяч років тому. Це доводить знайдене в Марокко намисто з черепашок. Але по-справжньому це стало популярним близько 45 тисяч років тому, коли орнаментальні традиції поширилися по всій Європі.

"У той момент особисті прикраси стали різноманітними. Це дозволило дослідникам точніше вивчити їхню роль як культурних маркерів", – пояснив Бейкер.

Фото: Джек Бейкер

У ході дослідження Джек Бейкер зібрав існуючі записи про прикраси, які знайшли у 112 місцях в Європі – від Португалії до Росії.

Ці прикраси раніше відносили до граветської культури (археологічна культура пізнього палеоліту). Цей народ жив близько 10 тисяч років тому і прославився своїми фігурками Венери. Найвідоміша з них – Венера Віллендорфська.

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Дослідники зазначають, що їх вразило різноманіття прикрас. Вони виявили 134 типи намистин, виготовлених із різних матеріалів: кісток тварин, зубів, мушель, бурштину та каменю. Деякі з них нагадували риб'ячі хвости, інші – сов.

Порівнюючи орнаменти ювелірних виробів, знайдених на різних відстанях, команда дослідників виокремила дев'ять культурних груп з унікальними уподобаннями щодо різних типів намистин, залежно від їхнього географічного розташування.

Бейкер сказав, що ці відмінності "кристалізувалися" в артефактах, знайдених у могилах. Люди могли їх використовувати, щоб впізнавати один одного.

Культурні кордони між групами часом були непостійними

Аналіз також доводить, що культурні кордони були нечіткими, а групи, які жили поряд, "мінялися стилями".

Дослідники виявили дві різні культурні групи на території сучасної Італії. Однак, згідно з аналізом ДНК, там існувала лише одна з них.

В іншому регіоні, що охоплює територію сучасних Франції та Бельгії, люди з різним генетичним походженням прикрашали себе однаковими типами ювелірних прикрас.

"Отримані результати доводять, що навіть у льодовикові періоди наші предки виточували і вирізали красиві підвіски, щоб ідентифікувати свій народ і відрізняти себе від інших", – зазначив Джек Бейкер, провідний автор дослідження.

"Почуття приналежності до певної спільноти глибоко вкорінене в нашій спільній історії і відіграло важливу роль у визначенні того, як граветійці прикрашали себе", – підсумувала команда дослідників.

Нагадаємо, у Греції знайшли 1600-річну винну крамницю, повну цікавих знахідок.

Віра Шурмакевич, "УП. Життя"