Прояв жорстокості: зоозахисники пояснили, чому не можна тримати собак на ланцюгу

Утримання собаки на ланцюгу взимку є небезпечним для тварини. Такі дії можна розцінювати як прояв жорстокого поводження.

Зоозахисна організація UAnimals зазначає, що взимку утримання на ланцюгу піддає собаку високому ризику обмороження (​​господарі нерідко не дбають про утеплення будок) та зневоднення (через те, що вода у мисці замерзає).

Через ланцюг собака може не дотягуватися до миски з їжею чи водою. Також короткий ланцюг може пошкодити шкіру, скалічити шию та хребет, призвести до поведінкових розладів тварини.

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"Собаки, яких тримають на вулиці, можуть кричати, голосити або гавкати, щоб привернути увагу людей, але це не принесе користі, якщо ніхто не слухає...

Жорстокість породжує жорстокість, тож так собака може стати агресивною і непередбачуваною навіть для власників", – йдеться у повідомленні.

Утримання на ланцюгу можна розглядати як ознаку злочину – жорстокого поводження з тваринами. За такі дії власнику може загрожувати покарання у вигляді штрафу від 3 400 до 5 100 гривень, а тварину можуть вилучити, кажуть зоозахисники.

У UAnimals зазначають, що в багатьох країнах вже на державному рівні заборонили утримувати собак на ланцюгу. Наприклад, в Угорщині заборона діє з 2016 року, в Словаччині – з 2021 року, а в Латвії тільки планують такі нововведення.

Зоозахисники закликають заборонити такі прояви жорстокості і в Україні.

"Тримати на ланцюгу собак — негуманно! А в умовах війни це ще й загрожує життю тварини", – наголошують в UAnimals.

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Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ дозволило брати домашніх тварин в укриття під час повітряних тривог. Але потрібно дотримуватись певних правил.

Зокрема власники повинні не залишати домашніх улюбленців без нагляду, забезпечити їм там комфортні умови та гарантувати безпеку іншим людям, які теж перебувають в укритті.

Крім цього, собаки, породи яких належать до небезпечних, повинні мати повідок і намордник.

Віра Шурмакевич, "УП. Життя"