"Соломонове рішення": суд постановив повернути черепах власнику, який тримав їх у жахливих умовах

Черепах, яких під час пересувної виставки на Хмельниччині власник утримував у жахливих умовах, суд постановив не вилучати у господаря.

У Кам'янець-Подільському міськрайонному суді зазначили, що ухвалили "соломонове рішення": покарати власника за проведення незаконної виставки максимальним штрафом – 850 гривень, однак самих тварин не вилучати.

"Суд не застосував конфіскацію об’єктів тваринного світу, оскільки відомості про інше належне, безпечне, з дотриманням температурного режиму та особливостей харчування місце перебування рептилій суду у визначеному законом порядку надані не були.

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У місті відсутній спеціалізований заклад і спеціалісти відповідного фаху для здійснення догляду та утримання черепах", – зазначають у суді.

Фото: UAnimals

Зоозахисники UAnimals, які й подали до поліції заяву через цю виставку, наголошують, що пропонували закупити для черепах акваріуми та інше обладнання на час тимчасового вилучення, але від цієї пропозиції поліція відмовилася.

"Ми передали поліції контакти фахівців, які могли проконсультувати щодо догляду за черепахами. Також ми пропонували кілька місць, куди можна перемістити черепах, і не знаємо, чому суд цього не врахував", – стверджують в організації.

В UAnimals вважають, що покарання за незаконну експлуатацію тварин має бути більш жорстким.

"Забороненими мають бути не лише самі виставки, а й володіння екзотичними тваринами загалом, крім обґрунтованих винятків", – кажуть в організації.