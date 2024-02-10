Навіть не встиг побачити доньку після 2 років полону: поліція Дніпра розслідує загибель військового у ДТП

Правоохоронці розслідують смерть українського військового Юрія Галкіна з Покровська, що на Донеччині, який загинув у ДТП 8 лютого. Чоловік повернувся до України в рамках обміну військовополоненими 31 січня 2024 року.

Про це "УП.Життя" повідомили у пресслужбі поліції Дніпра.

Галкін потрапив під колеса вантажного авто у Дніпрі. Водій транспортного засобу був тверезим. Військовий переходив дорогу в районі перехрестя.

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Правоохоронці відкрили кримінальне провадження, в рамках якого вже призначено низку експертиз. Досудове розслідування триває.

У коментарі "Громадському" донька військового – Валерія Галкіна, вона навіть не встигла побачитися з батьком, оскільки його забрали на реабілітацію.

Фото: зі сторінки Валерії Галкіної у соцмережі

"Мого тата не стало. Його вбила ні війна, ні куля, ні 2 роки в полоні. Він просто переходив дорогу і його збила машина. Я чекала твого дзвінка, як ти і обіцяв, але вже не дочекаюся", – написала вона.

Нагадаємо, 31 січня з російського полону також визволили молодшого сержанта Захара, родина якого загинула під час ракетного удару по багатоповерхівці у Дніпрі.

А 8 лютого Україна повернула додому ще 100 своїх захисників. Відомо, що це був 51-й обмін.







