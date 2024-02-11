Схожа на динозавра і може "трощити" кістки: у Британії врятували небезпечну тварину. ФОТО

У Великій Британії виявили динозавроподібну істоту – алігаторову черепаху, яка походить з боліт і річок південних районів США. Її врятували на мілководді невеликого озера поблизу Улверстона.

Про це пише The Guardian.

Деніз Чемберлен, яка утримує черепах, миттєво впізнала цей хижий вид. Вона телефонувала у різні агенції порятунку тварин, але, не отримавши допомоги, вирішила врятувати черепаху сама.

Жінка наповнила пластиковий контейнер водою, одягла захисні рукавички й увійшла в воду по литки. Черепаха, за її словами, була "сердитою" і мала вигляд "маленького доісторичного динозавра".

ФОТО: Wild Side

Коли жінка підійшла ближче, тварина відкрила рот, показуючи свою сильну щелепу, схожу на дзьоб. Вже вдома вона нагодувала тварину сирою куркою і відвезла до ветеринарів.

За їхніми оцінками, черепасі приблизно п’ять-шість років. Вони не змогли визначити, самець це чи самка.

Ветеринари перевезуть алігаторну черепаху до спеціалізованого центру рептилій, де її помістять у теплішу воду, щоб прискорити метаболізм.

За словами Чемберлен, такі черепахи можуть виростати приблизно до 80 сантиметрів у довжину і жити до 70 років. Алігаторова черепаха є інвазивним видом, що чинить негативний вплив на місцеву екологію.

"Вони виростають приблизно до 14 кілограмів. Ймовірно, господар викинуну черепаху на смітник, бо не міг за нею доглядати", – зазначила Чемберлен.

Експерти з дикої природи повідомили, що утримання черепах цього виду без відповідного дозволу заборонене. Однак багато людей беруть їх, коли вони ще малі, нехтуючи законом. А коли ті починають ставати занадто великими або агресивними, випускають тварин у воду.

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