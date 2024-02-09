У чорнобильських вовків розвинулася певна стійкість до раку – дослідження

Вчені з’ясували, що популяція вовків, які живуть у Чорнобильській зоні відчуження, генетично відрізняється від тих, які мешкають за її межами.

У перших розвинулись захисні мутації, які підвищують шанси одужати від раку. Про це свідчить дослідження біологині і екотоксологині з Прінстонського університету (США) Кари Лав, яка протягом десяти років вивчала чорнобильських хижаків, пише IFL Science.

У 2014 році Лав разом з іншими дослідниками вирушила до Чорнобиля, щоб взяти у вовків зразки крові на аналіз і вивчити, як вони реагують на радіацію, що викликає рак. Також на тварин одягнули радіонашийники, щоб контролювати їхнє місцезнаходження та кількість радіації.

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У ході дослідження науковці виявили, що організм вовків-чорнобильців "поглинає" понад 11,28 мілірентген радіації щодня протягом усього свого життя. Це більше, ніж у шість разів перевищує допустиму норму для людей.

Фото: bazil /Depositphotos

Крім цього, вчені з’ясували, що вовки у зоні відчуження мають змінену імунну систему: вона подібна до тієї, що мають пацієнти, які проходять курс променевої терапії від раку. Генетичний аналіз показав, що частини геному вовків розвинули певну стійкість до раку.

Схожі висновки зробили й у 2023 році, дослідивши напівдиких собак. Науковці з’ясували, що собаки з Чорнобильської зони генетично відрізняються від домашніх собак, які живуть в інших частинах світу.

Кара Лав сподівається, що її відкриття можна буде використати для виявлення захисних мутацій, які підвищують шанси на одужання онкохворих людей.

Нагадаємо, в Україні планують захищати вовків на законодавчому рівні.