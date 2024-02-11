"Це диво": у Філіппінах вижила трирічна дитина, яка перебувала під завалами 60 годин

На острові Мінданао в південній частині Філіппін дивом вижила 3-річна дівчинка, яка 60 годин перебувала під завалами, що утворилися внаслідок зсуву ґрунту.

Вона була серед десятків людей, які зникли безвісти. Наразі загальна кількість загиблих зросла до 27, пише The Guardian.

Рятувальники знайшли дитину після тривалих пошукових робіт. Вони розбирали завали лопатами і голими руками.

"Це диво. Це дає надію рятувальникам. Стійкість дитини зазвичай менша, ніж у дорослих, але вона вижила", – сказав представник агентства з надзвичайних ситуацій Едвард Макапілі.

Фото: Червоний Хрест

За його словами, на той час рятувальники вважали, що всі зниклі безвісти, ймовірно, вже мертві. Однак у врятованої дитини не було видимих ​​ушкоджень. Дівчинку доставили в медичний заклад.

Філіппінський Червоний Хрест опублікував у мережі фотографії своїх працівників, які несуть до лікарні дитину. Вона загорнута в ковдру та підключена до кисневого балона.

Зсув стався у вівторок ввечері, він зруйнував будинки та поглинув три автобуси та джип, які мали забрати робітників із "золотих копалень".

Через гористий рельєф, сильні опади та масову вирубку лісів у результаті видобутку корисних копалин зсуви є частим явищем на островах архіпелагу.

Протягом кількох останніх тижнів у деяких районах Мінданао дощі посилилися. Це спричинило десятки зсувів і повеней, що змусило тисячі людей шукати притулку.

Нагадаємо, у Японії 90-річну жінку витягли живою з-під завалів двоповерхового будинку через п'ять днів після нищівного землетрусу.