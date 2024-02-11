Вчені попереджають, що система океанічних течій близька до колапсу

Через нагрівання планети є ознаки того, що система океанічних течій перебуває на шляху до колапсу. Це призведе до різкого падіння температур в одних регіонах і підвищення – в інших.

У ході дослідження, опублікованого в журналі Science Advances, вчені використовували надзвичайно складні та дорогі обчислювальні системи, щоб знайти новий спосіб виявлення сигналу, який би став раннім попередженням про колапс океанічних течій.

Як пише CNN, Атлантична меридіональна перевертна циркуляція (AMOC), частиною якої є течія Гольфстрім, працює як гігантський глобальний конвеєр, що доставляє теплу воду з тропіків до Північної Атлантики, де вода охолоджується, стає більш солоною та занурюється глибоко в океан, перш ніж поширитися на південь.

Течії переносять тепло та поживні речовини в різні частини земної кулі та відіграють важливу роль у підтримці відносно м’якого клімату значної частини Північної півкулі.

Через зміну клімату відбувається нагрівання океану і танення льоду, а також порушення балансу тепла та солі, який визначає силу течій. Тож вчені десятиліттями б’ють на сполох через стабільність циркуляції.

Багато вчених вважають, що під впливом кліматичних змін AMOC сповільниться і навіть може повністю зупинитися. Однак встановити, наскільки швидко це може статися, досі не вдалося.

"Це нове дослідження стало "важливим проривом", – сказав Рене ван Вестен, дослідник моря та атмосфери з Утрехтського університету в Нідерландах і співавтор дослідження.

Вчені протягом трьох місяців використовували суперкомп’ютер для запуску складних кліматичних моделей. Наприклад, симулювали поступове збільшення надходження прісної води до AMOC і спостерігали, як циркуляція поступово слабшає і, зрештою, повністю руйнується.

Це – перший випадок, коли вчені змогли зафіксувати колапс. Результати дослідження вони назвали "поганою новиною для кліматичної системи та людства", хоч і не змогли назвати часових рамок для потенційного краху.

"Але ми можемо принаймні сказати, що рухаємось у напрямку переломного моменту зміни клімату", – сказав ван Вестен.

Наслідки краху AMOC можуть бути катастрофічними. Дослідження показує, що в деяких частинах Європи температура може впасти на 30°C протягом століття. Це призведе до суттєвої зміни клімату протягом десятиліття або двох.

"Жодні реалістичні заходи адаптації не можуть впоратися з такими швидкими змінами температури", – пишуть автори дослідження.

Країни Південної півкулі може спіткати посилене потепління, що вплине вологий і сухий сезони Амазонки та спричинить серйозні порушення в екосистемі.

За словами ван Вестена, колапс AMOC також може спричинити підвищення рівня моря приблизно на 1 метр.

Нагадаємо, крижаний щит Антарктиди швидко зменшується – за 200 років він став тоншим на 450 метрів.