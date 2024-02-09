Крижаний щит Антарктиди швидко зменшується: за 200 років він став тоншим на 450 метрів

За 200 років частина льодовикового покриву зменшилася на 450 метрів. Науковці виявили це, пробурливши керн (ядро) льоду.

Крижаний керн, який аналізували у дослідженні, опублікованому в журналі Nature, пробурлили з льодовика Skytrain Ice Rise.

Він розташований на краю льодовикового покриву, поблизу точки, де лід починає плавати і стає частиною шельфового льодовика Ронне, пише CNN.

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Вчені видобули його у 2019 році за допомогою буріння, яке тривало 40 днів. Вони поступово піднімали тонкий циліндр льоду, а потім розрізали керн на частини, упакували їх в ізольовані ящики, які зберігали при температурі -20°C, і відправили до Великої Британії.

Фото: goinyk /Depositphotos

Там вчені виміряли ізотопи води в крижаному ядрі. Це допомогло з’ясувати, яка температура була в минулому. За словами Вольфа, нижчі шари льоду вказують на тепліші температури.

Вони також виміряли тиск повітряних бульбашок. Нижчий і тонший лід містить бульбашки повітря під вищим тиском.

Таким чином науковці з’ясували, що Західноантарктичний льодовиковий щит раптово і різко зменшився близько восьми тисяч років тому. Він особливо вразливий до змін клімату, тому що земля під ним розташована нижче рівня моря та схиляється вниз. Коли тепла вода потрапляє під нього, то може швидко розтанути.

За словами вчених, це дослідження доводить, як швидко Антарктида втрачає лід.

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"Ми знали, що наприкінці останнього льодовикового періоду крижаний покрив був більшим, ніж сьогодні. Однак набагато менше відомо про те, коли саме відбулося це скорочення.

Тепер ми змогли точно сказати, коли і як швидко він відступив", – зазначив Ерік Вольф, гляціолог (кригознавець) з Кембриджського університету у Великобританії та провідний автор дослідження.

Згідно з отриманими даними, льодовиковий щит відступав і стоншувався дуже швидко. І небезпека полягає у тому, що це знову може початись і буде відбуватися дуже швидко, каже Вольф.

Це може мати трагічні наслідки в майбутньому: підвищиться рівень моря. Західно-Антарктичний льодовиковий щит утримує достатньо води, щоб підняти його приблизно на п’ять метрів. Через це виникатимуть повені, які руйнуватимуть прибережні міста по всьому світу.

"Ці висновки викликають тривогу, тому що як тільки це станеться, ми справді дуже мало зможемо зробити, щоб його зупинити", – сказала Ізабель Ровелл, дослідниця льодового керну з Британської антарктичної служби та співавтора дослідження.

Девід Торналлі, океанолог і кліматолог з Університетського коледжу Лондона, сказав, що результати дослідження "вражають". Однак попередив, що оскільки науковці розглядали період восьми тисяч років тому, коли кліматичні умови були іншими, результати не є прямим доказом того, що може статися сьогодні.

Отримані дані лише можуть дати "розуміння того, як крижані покриви руйнуються".

Нагадаємо, танення льодовиків може призвести до похолодання в Європі.