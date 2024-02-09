Знайшов у ямі з мертвими тваринами: як військовий врятував овечку Приму з Донеччини

Зоозахисники поділилися зворушливою історією овечки Прими, яка дивом вижила після обстрілу на Донеччині, а потім народила дитинча Вуглинку.

Організація UAnimals вивезла цих овець ще у серпні минулого року на запит військового Максима, який врятував Приму після російського артобстрілу ферми.

Овечка вибралася з ферми у Ямполі через дірку в обстріляному паркані. Кілька десятків овець, які змогли врятуватись із ферми, потерпали від зграй голодних собак, холоду та обстрілів.

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Прима впала у велику яму, де лежали інші мертві тварини. Скільки вона там пробула – невідомо.

Усі фото надані UAnimals

"Вона була дуже кволою, коли її знайшов військовий. Він забрав Приму на місце базування, а через тиждень Прима зробила сюрприз – народила ягнятко Вуглинку", – пригадали зоозахисники.

Так виявилося, що військовий врятував не одне, а два життя.

Прима та Вуглинка були врятовані військовим на Донеччині

Нині овечок доглядають у реабілітаційному центрі "Зелений Гай". Протягом місяця з ними працював ветеринар, адже вони мали багато шкірних захворювань.

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"Зараз Прима та Вуглинка оброблені, вакциновані та добре харчуються. Військовий Максим хоче забрати Вуглинку та Приму жити разом із ним у селі, коли повернеться з фронту.

Каже, що не сприймає їх як їжу, – лише як друзів", – додають зоозахисники.

Після тривалого лікування овечки почуваються добре

Нагадаємо, раніше шотландський зоопарк прихистив ведмедя з Ямполя на Донеччині, якого також врятували українські військові.

А київський зоопарк став новим домом для чотирьох сервалів, евакуйованих з Курахового на Донеччині.