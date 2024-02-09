Знайшов у ямі з мертвими тваринами: як військовий врятував овечку Приму з Донеччини

Зоозахисники поділилися зворушливою історією овечки Прими, яка дивом вижила після обстрілу на Донеччині, а потім народила дитинча Вуглинку.
Організація UAnimals вивезла цих овець ще у серпні минулого року на запит військового Максима, який врятував Приму після російського артобстрілу ферми.
Овечка вибралася з ферми у Ямполі через дірку в обстріляному паркані. Кілька десятків овець, які змогли врятуватись із ферми, потерпали від зграй голодних собак, холоду та обстрілів.
Прима впала у велику яму, де лежали інші мертві тварини. Скільки вона там пробула – невідомо.
|Усі фото надані UAnimals
"Вона була дуже кволою, коли її знайшов військовий. Він забрав Приму на місце базування, а через тиждень Прима зробила сюрприз – народила ягнятко Вуглинку", – пригадали зоозахисники.
Так виявилося, що військовий врятував не одне, а два життя.
|Прима та Вуглинка були врятовані військовим на Донеччині
Нині овечок доглядають у реабілітаційному центрі "Зелений Гай". Протягом місяця з ними працював ветеринар, адже вони мали багато шкірних захворювань.
"Зараз Прима та Вуглинка оброблені, вакциновані та добре харчуються. Військовий Максим хоче забрати Вуглинку та Приму жити разом із ним у селі, коли повернеться з фронту.
Каже, що не сприймає їх як їжу, – лише як друзів", – додають зоозахисники.
|Після тривалого лікування овечки почуваються добре
Нагадаємо, раніше шотландський зоопарк прихистив ведмедя з Ямполя на Донеччині, якого також врятували українські військові.
А київський зоопарк став новим домом для чотирьох сервалів, евакуйованих з Курахового на Донеччині.
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