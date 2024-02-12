На Тернопільщині чоловік зламав стегно 3-річному синові своєї співмешканки, а 1-річного – побив

У Тернопільській області місцевий 23-річний житель побив двох малолітніх синів співмешканки. У старшого хлопчика медики діагностували перелом стегна.

Як зазначають у Головному управлінні Національної поліції Тернопільської області, медики місцевої лікарні повідомили правоохоронцям, що до закладу з чисельними травмами госпіталізували двох хлопчиків віком 3 та 1 рік.

В обох дітей лікарі діагностували множинні гематоми, а в старшого також перелом стегнової кістки.

Пізніше поліцейські з’ясували, що діти жили із 23-річним вітчимом. Їхня мати – жителька Закарпатської області залишила їх на співжителя майже три місяці тому й поїхала за кордон, кажуть у поліції.

У коментарі "УП. Життя" речник поліції Тернопільщини Сергій Крета розповів, що жінка – багатодітна матір. Її третій – 10-річний – син живе окремо з опікуном.

"Мати поїхала в Польщу на заробітки й залишила дітей у співмешканця, який жив в іншому селі", – додав речник.

Наразі діти перебувають під наглядом лікарів. Сергій Крета каже, що після одужання їхню подальшу долю вирішуватимуть соціальні служби.

"Будемо вирішувати питання через соціальні служби. Швидше за все, до чоловіка назад вони не повернуться", – зазначив речник.

Правоохоронці кажуть, що чоловік заперечує жорстоке поводження з дітьми.

Наразі встановлюються всі обставини. Ймовірно, чоловіку інкримінують статтю про нанесення тілесних ушкоджень середньої тяжкості (ч. 1 ст. 122 ККУ), додали в поліції.

Санкція статті передбачає позбавлення волі терміном до трьох років.

"Діти перебувають на стаціонарному лікуванні", – розповіли "УП. Життя" в Тернопільській обласній дитячій лікарні, де наразі перебувають постраждалі.

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