"Білі янголи" евакуювали матір з трьома дітьми із прифронтового Желанного 

Екіпаж поліції "Білий Янгол" евакуював з прифронтового села Желанне жінку з трьома дітьми.

Маму Наталю, дочку Віолу та двох синів Максима і Данила евакуювали на Кіровоградщину, повідомляє поліція Донецької області.

Малечу вивозили дуже швидко, бо через сонячну погоду була висока загроза авіаційних ударів з боку росіян.

"Першокласниці Віолі та її братикам неодноразово доводилося бігти у підвал, бо окупанти часто гатять по будинках місцевих мешканців", – каже евакуаційна команда.

Нині родина в безпеці. А щоб підняти дітям настрій, їм подарували іграшкових зайців.

Фото: Нацполіція

Нагадаємо, 29 січня була оголошена примусова евакуація з дев’яти сіл Мар’їнської та Очеретинської територіальних громад Донецької області.

Станом на 24 січня у цих громадах перебували 72 дитини. Нині залишається вивезти 22 дитини.