"Білі янголи" евакуювали матір з трьома дітьми із прифронтового Желанного
Екіпаж поліції "Білий Янгол" евакуював з прифронтового села Желанне жінку з трьома дітьми.
Маму Наталю, дочку Віолу та двох синів Максима і Данила евакуювали на Кіровоградщину, повідомляє поліція Донецької області.
Малечу вивозили дуже швидко, бо через сонячну погоду була висока загроза авіаційних ударів з боку росіян.
"Першокласниці Віолі та її братикам неодноразово доводилося бігти у підвал, бо окупанти часто гатять по будинках місцевих мешканців", – каже евакуаційна команда.
Нині родина в безпеці. А щоб підняти дітям настрій, їм подарували іграшкових зайців.
|Фото: Нацполіція
Нагадаємо, 29 січня була оголошена примусова евакуація з дев’яти сіл Мар’їнської та Очеретинської територіальних громад Донецької області.
Станом на 24 січня у цих громадах перебували 72 дитини. Нині залишається вивезти 22 дитини.
Читайте також: "Відчуває, коли їдемо до дітей": поліцейські з Донеччини показали чотирилапого помічника Блека. ВІДЕО