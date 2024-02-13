Важливо в умовах зміни клімату: українські полярники розшифрують геноми організмів з озер Антарктики
Українські вчені з полярної станції "Академік Вернадський" розшифрують геноми організмів з озер Антарктики. Вони мають на меті дослідити їхні механізми адаптації до складних умов навколишнього середовища.
Як повідомили в Національному антарктичному науковому центрі, в умовах зміни клімату ця інформація буде дуже корисною.
У прісноводних озерах Антарктики є життя, але не дуже різноманітне. Переважно їх населяють ракоподібні:
- веслоногі раки (Copepoda), найпоширенішим серед яких є вид Boeckella poppei;
- види роду Brancinecta.
Вони легко адаптуються до швидких змін температури й солоності води. Однак внаслідок чого це відбувається – невідомо.
"В умовах зміни клімату ця інформація є вкрай корисною для людства. І першим етапом такого дослідження є прочитання повного набору генетичної інформації – геному цих видів", – розповіли полярники.
Допоможе українським вченим у цьому Австралійський центр досліджень геному. НАНЦ став однією з дев’яти наукових установ України, яка отримала грант доступ до дослідницької інфраструктури Австралії.
Протягом 2024 року полярники планують передати в Австралію зразки та прочитати їхній геном. Отримані результати вчені обіцяють опублікувати після завершення всіх робіт.
Нагадаємо, українські полярники виявили раптове зростання вмісту хлорофілу в океані.
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