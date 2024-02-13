Важливо в умовах зміни клімату: українські полярники розшифрують геноми організмів з озер Антарктики

Українські вчені з полярної станції "Академік Вернадський" розшифрують геноми організмів з озер Антарктики. Вони мають на меті дослідити їхні механізми адаптації до складних умов навколишнього середовища.

Як повідомили в Національному антарктичному науковому центрі, в умовах зміни клімату ця інформація буде дуже корисною.

У прісноводних озерах Антарктики є життя, але не дуже різноманітне. Переважно їх населяють ракоподібні:

веслоногі раки (Copepoda), найпоширенішим серед яких є вид Boeckella poppei;

види роду Brancinecta.

Ракоподібні з озер Антарктики. Фото: Leonid Svetlichnyi/НАНЦ/Facebook Ракоподібні з озер Антарктики. Фото: Leonid Svetlichnyi/НАНЦ/Facebook

Вони легко адаптуються до швидких змін температури й солоності води. Однак внаслідок чого це відбувається – невідомо.

"В умовах зміни клімату ця інформація є вкрай корисною для людства. І першим етапом такого дослідження є прочитання повного набору генетичної інформації – геному цих видів", – розповіли полярники.

Допоможе українським вченим у цьому Австралійський центр досліджень геному. НАНЦ став однією з дев’яти наукових установ України, яка отримала грант доступ до дослідницької інфраструктури Австралії.

Протягом 2024 року полярники планують передати в Австралію зразки та прочитати їхній геном. Отримані результати вчені обіцяють опублікувати після завершення всіх робіт.

Нагадаємо, українські полярники виявили раптове зростання вмісту хлорофілу в океані.