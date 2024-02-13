НМТ-2024: оприлюднили демонстраційний варіант тесту
Український центр оцінювання якості освіти оприлюднив демонстраційний варіант національного мультипредметного тесту (НМТ).
Випускники можуть ознайомитися із завданнями на сайті, повідомили в установі.
До представлених предметів увійшли:
- українська мова;
- українська література;
- математика;
- історія України;
- англійська мова;
- німецька мова;
- французька мова;
- іспанська мова;
- біологія;
- фізика;
- хімія;
- географія.
Предметні тести мають вигляд окремих pdf-файлів, тому будуть зручними для людей, у яких повільний інтернет.
|Демонстраційний варіант НМТ-2024: УЦОЯО опублікував зразок тесту. Фото: luckybusiness/Depositphotos
Для самоперевірки наприкінці кожного тесту наведено правильні відповіді.
Щоб відтворити атмосферу справжнього НМТ, УЦОЯО рекомендує пройти онлайн-тестування. Для цього треба зареєструватися на платформі "Всеукраїнська школа онлайн".
Під час НМТ випускники виконуватимуть роботу у два етапи. Кожен із них триватиме 120 хвилин. Між етапами буде 20-хвилинна перерва.
Сертифікаційна робота НМТ міститиме завдання з чотирьох предметів:
- обов’язкові – українська мова, математика та історія України;
- вибіркові – українська література, іноземна мова (англійська, іспанська, німецька, французька), біологія, фізика, хімія та географія.
Працюючи на платформі з демонстраційним варіантом, учні можуть скомпонувати роботу з потрібних предметних тестів. Під час проходження можна обирати послідовність виконання завдань і змінювати варіант відповіді. Також тут є довідкові матеріали з математики, фізики та хімії.
"Всеукраїнська школа онлайн" не має часового обмеження для виконання тестів – про це потрібно подбати самостійно.
Після завершення роботи можна переглянути звіт про свої успіхи. У ньому вказані кількість тестових балів, помилки та теми, які варто доопрацювати для подальшого уникнення хиб.
Нагадаємо, в МОН визначили дати проведення НМТ-2024 – з 14 травня до 19 липня. У цей період відбудеться основна і додаткова сесії.
Також УЦОЯО затвердив характеристики цьогорічного НМТ. Тести з української мови та літератури, історії України, біології, хімії і географії міститимуть по 30 завдань. З математики й фізики треба буде виконати 22 і 20 тестів відповідно, а з іноземних мов (англійської, іспанської, німецької, французької) – по 32.
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