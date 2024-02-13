НМТ-2024: оприлюднили демонстраційний варіант тесту

Український центр оцінювання якості освіти оприлюднив демонстраційний варіант національного мультипредметного тесту (НМТ).

Випускники можуть ознайомитися із завданнями на сайті, повідомили в установі.

До представлених предметів увійшли:

українська мова;

українська література;

математика;

історія України;

англійська мова;

німецька мова;

французька мова;

іспанська мова;

біологія;

фізика;

хімія;

географія.

Предметні тести мають вигляд окремих pdf-файлів, тому будуть зручними для людей, у яких повільний інтернет.

Демонстраційний варіант НМТ-2024: УЦОЯО опублікував зразок тесту. Фото: luckybusiness/Depositphotos

Для самоперевірки наприкінці кожного тесту наведено правильні відповіді.

Щоб відтворити атмосферу справжнього НМТ, УЦОЯО рекомендує пройти онлайн-тестування. Для цього треба зареєструватися на платформі "Всеукраїнська школа онлайн".

Під час НМТ випускники виконуватимуть роботу у два етапи. Кожен із них триватиме 120 хвилин. Між етапами буде 20-хвилинна перерва.

Сертифікаційна робота НМТ міститиме завдання з чотирьох предметів:

обов’язкові – українська мова, математика та історія України;

вибіркові – українська література, іноземна мова (англійська, іспанська, німецька, французька), біологія, фізика, хімія та географія.

Працюючи на платформі з демонстраційним варіантом, учні можуть скомпонувати роботу з потрібних предметних тестів. Під час проходження можна обирати послідовність виконання завдань і змінювати варіант відповіді. Також тут є довідкові матеріали з математики, фізики та хімії.

"Всеукраїнська школа онлайн" не має часового обмеження для виконання тестів – про це потрібно подбати самостійно.

Після завершення роботи можна переглянути звіт про свої успіхи. У ньому вказані кількість тестових балів, помилки та теми, які варто доопрацювати для подальшого уникнення хиб.

Нагадаємо, в МОН визначили дати проведення НМТ-2024 – з 14 травня до 19 липня. У цей період відбудеться основна і додаткова сесії.

Також УЦОЯО затвердив характеристики цьогорічного НМТ. Тести з української мови та літератури, історії України, біології, хімії і географії міститимуть по 30 завдань. З математики й фізики треба буде виконати 22 і 20 тестів відповідно, а з іноземних мов (англійської, іспанської, німецької, французької) – по 32.