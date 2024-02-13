У заповіднику на Прикарпатті виявили рештки вбитого благородного оленя: поліція відкрила справу
На Прикарпатті у заповіднику "Чорний ліс" виявили рештки вбитого благородного оленя. Поліція розпочала кримінальне провадження.
Як інформують у поліції Івано-Франківської області, до правоохоронців звернувся директор заповідного господарства, який повідомив, що на території лісництва знайшли рештки тварини.
Поліцейські опитали лісників і встановили трьох потенційних підозрюваних, які є мешканцями села Завій Калуського району.
За місцями проживання чоловіків правоохоронці провели обшуки, в ході яких виявили заморожене м’ясо, схоже на м’ясо дикої тварини, рюкзак із бурими плямами, три зареєстровані одиниці гладкоствольної зброї, набої, черепи оленів і косуль. Все це поліція вилучила для проведення експертиз. Слідчі дії тривають.
|Фото: Національна поліція
Як повідомила у коментарі для "УП. Життя" пресслужба поліції Івано-Франківської області, кримінальне провадження відкрито за статтею 248 Кримінального кодексу України – незаконне полювання.
Згодом будуть встановлені факти події та доказова база.
Санкція статті передбачає обмеження волі строком до 3 років, громадські роботи від 160 до 240 годин або штраф на суму до 3400 гривень.
Як зазначають у поліції, Українське товариство мисливців і рибалок оцінило суму державних збитків у 470 тисяч гривень.
Нагадаємо, нещодавно на Київщині врятували оленя, який провалився під кригу.
Анна Штопенко, УП.Життя
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