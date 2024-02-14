З України незаконно намагалися відправити поштою рештки давніх істот, яким 400 млн років. ФОТО

Київські митники виявили спробу незаконного відправлення цінних фосилій з України за кордон поштою. Деяким решткам давніх істот – близько 400 млн років.

Експерти-палеонтологи визначили, що ці скам’янілості – унікальні та мають культурну й наукову цінність як геологічна спадщина, йдеться у повідомленні Державної митної служби України.

Під час митного огляду міжнародного поштового відправлення з Тернополя до Тайваню працівники помітили скам’янілості з химерними обрисами. Митники припустили, що така знахідка може бути старовинною.

Для проведення експертизи скам’янілості одразу скерували до Національного науково-природничого музею НАН України.

За визначенням експертів, ці скам’янілості – плитки червоного пісковику раннього девону (геологічний період палеозойської ери) з панцирами "риб" Protopteraspis двох видів, а також слабко зцементований вапняк з цілим крабом Daira speciose та черепашкою червоного молюска Halyotis sp.

Фото: Державна митна служба України Фото: Державна митна служба України Фото: Державна митна служба України Фото: Державна митна служба України

У музеї встановили, що знахідки є оригінальними фосиліями з басейну річки Дністер на Поділлі. Геологічний вік трьох з них становить близько 400 млн років, решткам крабу та молюска — 10-20 млн років.

Київська митниця склала протокол про порушення митних правил за ст. 473 Митного кодексу України стосовно громадянина, який намагався відправити ексклюзивні палеонтологічні зразки за кордон. Їх вилучили.

Нагадаємо, нещодавно у Китаї знайшли скам'янілості вагітної жаби, якій понад 100 мільйонів років.

Анна Штопенко, УП.Життя