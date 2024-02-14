У Мін’юсті розповіли, скільки пар оформили шлюб у День закоханих

За даними Міністерства юстиції, у цьогорічний День закоханих побралися 700 пар.

Лідером за кількістю поданих заяв на реєстрацію шлюбу цього дня став Київ. У столиці одружилися 111 пар.

На другому місці опинилася Дніпропетровська область (70 шлюбів), а далі – Одеська (64 шлюби).

Захід України також не відставав: у Львівській області одруження запланували 44 пари.

42 шлюби також зареєстрували на Київщині, а ще 32 – на Вінниччині.

Загалом у 2023 році одружились понад 186 тисяч пар. А за січень цього року – 9 326 пар.

"Любов переможе війну! А ми нагадуємо, що воєнний стан, який діє в Україні, є підставою для скорочення терміну між поданням заяви та реєстрацією шлюбу – до 1 дня", – зауважують у Мін’юсті.

Нагадаємо, також у застосунку "Дія" скоро з’явиться послуга онлайн-шлюбу: українці зможуть одружуватися навіть по відеозв’язку.