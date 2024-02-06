Одруження онлайн: у "Дії" можна буде дистанційно укласти шлюб

Невдовзі у застосунку "Дія" з’явиться послуга онлайн-шлюбу – люди матимуть змогу одружуватися по відеозв’язку.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що така опція буде корисною для військових, адже у них з'явиться можливість одружуватися на відстані.

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"Можна буде просто одружитися в "Дії" за допомогою відео. Це буде дуже технологічно", – розповідає Федоров в ефірі телемарафону.

За його словами, послуга буде безпечною та матиме кілька етапів верифікації.

Фото: Wavebreakmedia /Depositphotos

"Я не буду робити спойлер, але там буде багато цікавих елементів цього процесу. І це також буде унікально для всього світу", – сказав міністр.

Нагадаємо, у 2023 році у застосунку "Дія" з’явилася можливість подавати заяву на шлюб. Лише за перший тиждень роботи українці подали 1100 заяв на реєстрацію шлюбу.

Анна Штопенко, спеціально для УП. Життя