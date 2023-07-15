Небезпечні кімнатні рослини: що приховують яскраві пелюстки та дрібні голки

На підвіконні у нас можуть з’являтися рослини, які не можна тримати вдома. Хоч вони і "тішать" око , але водночас містять у своєму складі отруту.

Небезпечні рослини для дому можуть стати потенційною причиною проблем зі здоров’ям у людей та тварин.

Тому усім любителям вазонів і тим, хто вирішив придбати рослину у подарунок, рекомендуємо перевірити, чи не отруйні кімнатні рослини, які ви збираєтесь купувати.

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Про кімнатні рослини, що несуть загрозу людям та тваринам "УП. Життя" розповіла кандидат біологічних наук, старший викладач кафедри біології природничого факультету Українського державного університету ім. М. Драгоманова, Ірина Єжель.

Це і стапелія зі своїм неприємним запахом, і кактуси з колючками, і диффенбахія з отруйним соком.

Стапелія (Stapelia). Фото: ykoronovskiy/Depositphotos

Дифенбахія (Dieffenbachia). Фото: tashka2000/Depositphotos

"Деякі з них бувають особливо небезпечними:

фікус може викликати дерматит (почервоніння та свербіж шкіри);

може викликати дерматит (почервоніння та свербіж шкіри); аглаонема здатна призвести до діареї;

здатна призвести до діареї; еуфорбія може не лише спричинити опік соком, а й призвести до задухи та сліпоти", – застерігає біологиня Ірина Єжель.

Аглаонема (Aglaonema). Фото: nawanthorn21/Depositphotos

Еуфорбія (Euphorbia). Фото: ToyaKis/Depositphotos

Вплив отруйних домашніх рослин на здоров’я

Як найкраще лікувати отруєння? Запобігти його виникненню.

Існує багато рослин, які абсолютно нешкідливі при вирощуванні, але токсичні при потраплянні в організм. Хімічні речовини, сконцентровані в клітинах рослини, слугують їм захистом від нападу комах і тварин.

Серед найбільш отруйних – сполуки, виявлені в рицині та олеандрі, які іноді є смертельно небезпечними при проковтуванні.

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Рицина (Ricinus). Фото: MrGrimGarden/The National Gardening Association

Список рослин, які не можна тримати вдома – знайдете тут: 11 кімнатних рослин, які можуть бути отруйними для людей та тварин.

Токсичні сполуки здатні спричинити побічні реакції. Отрута починає діяти на організм при проковтуванні частин рослини або контакті зі шкірою:

проковтування частин рослини здатне викликати отруєння, серцеву чи ниркову недостатність;

частин рослини здатне викликати отруєння, серцеву чи ниркову недостатність; попадання на шкіру може бути причиною дерматиту чи алергічної реакції;

може бути причиною дерматиту чи алергічної реакції; чищення гострих колючок і шипів також буває надзвичайно болючим.

Водночас на організм впливає не лише отрута, а й леткі речовини в складі кімнатних рослин з вираженим запахом.

"Закладеність носа, утруднене дихання чи хропіння, захворювання дихальних шляхів, запаморочення, нудота або алергічні реакції – все це може бути наслідком невдало підібраних рослин у спальні. Тому рослини з яскравими запахами краще тримати в кімнаті, яка постійно провітрюється", – розповідає біологиня Ірина Єжель.

Особливо небезпечні отруйні кімнатні рослини для дітей. Варто зважати, щоб дитина не пробувати на смак, не гралася і не їла незнайомих рослин у приміщенні та на вулиці.

Олеандр (Oleander). Фото: Tunedln61/Depositphotos

Певні рослини впливають на людину і тварину однаково, інші – становлять небезпеку лише для домашніх улюбленців.

Небезпечні кімнатні рослини для кішок та собак можуть спричинити у чотирилапих такі симптоми:

блювання;

діарею;

надмірне виділення слини;

тремтіння;

утруднене дихання;

труднощі при ковтанні;

судоми;

порушення серцевого ритму.

Багато рослин є незначно токсичними, а розпізнати отруєння важко – це тимчасові легкі шлунково-кишкові симптоми.

Водночас інші у своєму складі містять токсини, які можуть впливати на серцевий ритм або центральну нервову систему, потенційно призводячи до смерті від серцевої недостатності чи судом.

Де таїться небезпека: в соку чи у пелюстках?

Шкоду можуть спричинити листки, квіти, коріння, бульби, сік, пилок та навіть колючки.

"Рослина містить отруйні речовини або в усьому своєму організмі, або в певній частині. Це залежить від того, яку саме частину вона повинна найбільше захищати від шкідників", – пояснює біологиня Ірина Єжель.

🪴 Чому квіти отруйних рослин небезпечні?

Квіти сигналізують про максимальну кількість енергії та речовин у рослині: коли поживних, а коли отруйних. Рослина під час цвітіння збирає всі свої сили для того, щоб згодом відбулось успішне плодоношення.

Щоб зацвісти та привабити комах до запилення квітів, рослинний організм вмикає всі свої можливості та синтезує велику кількість біологічно активних речовин. Саме тому лікарські рослини радять збирати на початку цвітіння, а от отруйні небезпечні кімнатні квіти краще не купувати.

"Такою, наприклад, є азалія. Її ще називають рододендроном. Це дуже красива та небезпечна рослина. І квіти, і листки азалії містять речовини – глікозиди. Отруєння ними здатне вплинути на серцевий ритм та навіть спричинити смерть", – розповідає біологиня.

Азалія (Azalea). Фото: serezniy/Depositphotos

Конвалія також містить глікозиди, основний з яких називається конвалотоксин та становить небезпеку для серцевої діяльності тварин і людини при отруєнні.

Надзвичайно популярними є орхідеї. Більшість видів нетоксичні та безпечні для домашніх тварин, тому їхня поширеність в людських домівках цілком виправдана та доречна.

Популярними є букети із хризантем. Хризантеми містять сполуки, які здатні викликати сильні алергічні реакції у деяких людей при вживанні квітів чи соку. Для тварин ці квіти особливо небезпечні, причому коти страждають від токсинів хризантем більше, ніж собаки: при переїданні рослини у них можливі неврологічні ознаки, тремор, судоми, кома та навіть смерть.

Хризантема (Chrysanthemum). Фото: zenjung/Depositphotos

🪴 Що містить в собі коріння рослин?

У природі рослини постійно конкурують зі своїми сусідами за обмежені ресурси: світло, поживні речовини та воду. Виживають і розмножуються лише найсильніші. Щоб захистити свою територію від конкурентів-загарбників, рослини використовують так звані алелохімікати – токсичні сполуки, які можуть пригнічувати ріст і розвиток інших рослин.

Рослини здатні виділяти хімічні сполуки зі свого коріння в ґрунт, де ці речовини розкладаються або модифікуються мікробами. Деякі з цих продуктів є токсичними, коли коріння сусідніх рослин поглинає їх.

Наприклад, вживання бульб чи коріння яскравих цикламенів може спричинити у тварин підвищене слиновиділення, блювання та діарею, а при прийомі великої кількості бульб: порушення серцевого ритму, судоми та смерть, завдяки виділенню специфічних токсинів – сапонінів.

Цикламен (Cyclamen). Фото: Kobuspeche/Depositphotos

🪴 Чи є отрута в листках?

Отруйні речовини, які накопичуються в листках, вкрай небезпечні для тварин, адже ті можуть погризти домашні рослини, наприклад: плющ.

Плющ (Hédera). Фото:Myimagine/Depositphotos

"Оскільки плющ дуже отруйний, то при необережному поводженні з листям чи плодами цієї рослини наслідки можуть бути летальними.

Цікаво, що від плюща є і користь. Він здатен захищати сирі приміщення від появи цвілі. Встановлено, що ймовірність поширення плісняви на стінах, і, як наслідок, поява захворювань дихальних шляхів у людей, які перебувають у таких приміщеннях, знижується, якщо там росте плющ. Та він може вбити не лише цвіль, тому варто бути обережним", – розповідає біологиня Ірина Єжель.

🪴 Які властивості соку отруйних рослин?

Контакт із соком отруйних рослин є більш небезпечним, ніж спроба понюхати квіти. Сік отруйних рослин є справжнім ядом при вживанні, а контакт з ним – причиною появи алергії чи дерматиту.

"Однією із найпопулярніших кімнатних рослин є фікус, який не можна назвати категорично отруйною рослиною. Та він є доволі частим алергеном.

фікус (Ficus). Фото: simply/Depositphotos

При догляді за фікусом варто дотримуватися правил безпеки, тобто користуватись гумовими рукавичками. Адже потрапляння соку на шкіру може мати неприємні наслідки у вигляді подразнень або опіків. Тому обрізати листочки фікуса варто дуже обережно.

Також є деякі види молочаїв, схожих на кактуси, що бувають окрасою оселі. Їхній сік містить отруту, яка здатна викликати опіки шкіри, а при потраплянні в рот – нудоту, запаморочення, діарею та опіки слизової оболонки травних шляхів", – наголошує науковиця.

Ще одна рослина, яка є неймовірно красивою та водночас несе в собі небезпеку – амариліс. Його сік містить лікорин та інші шкідливі речовини, які можуть викликати підвищене слиновиділення, шлунково-кишкові розлади, млявість і тремор. Цибулина рослини вважається більш токсичною, ніж квіти та стебло.

Амариліс (Amaryllis). Фото: leisuretime13/Depositphotos

🪴 Чим небезпечні голки?

Зазвичай кактуси неотруйні та безпечні для власників і їхніх домашніх улюбленців, якщо з ними обережно поводитись.

Голки деяких видів кактусів можуть викликати подразнення і призвести до алергічної реакції. Зрозуміло, що при проковтуванні частин рослини можливі шлунково-кишкові розлади, як у тварин, так і у людей.

Кактуси (Cactaceae). Фото:NewAfrica/Depositphotos

"Кактуси несуть небезпеку на своїх колючках не стільки в плані хімічних сполук, які там знаходяться, скільки у вигляді мікроорганізмів, які там живуть.

На відміну від рослин, які мають справжні листки, котрі можна з легкістю протерти від пилу, кактуси так просто не протреш. Тому увесь той пил, який накопичується на колючках, при уколі може потрапити під шкіру та спричинити зараження", – пояснює біологиня.

Небезпечною для тварин є опунція. Проковтування навіть незначної кількості плодів може призвести до отруєння.

Опунція (Opuntia). Фото: Tharakorn/Depositphotos

🪴 Чи може запах рослин впливати на жителів будинку?

Для запаху рослини виділяють леткі речовини. Вони можуть призводити до проблем зі здоров'ям при індивідуальній непереносимості або гіперчутливості до певних хімічних сполук в складі. Прикладами таких рослин є герань та лілія.

Герань (Geranium). Фото: joruba75/Depositphotos

"Не варто ставити у спальні рослини з різким запахом. Та й навіть з ледь чутним теж не варто. В будь-якому випадку це леткі речовини, які постійно під час сну будуть поглинатися організмом. І як він на це відреагує, складно сказати, але експериментувати не рекомендую", – додає Ірина Єжель.

Здатність викликати головний біль найбільш властива кімнатним рослинам із сильним ароматом (лілія, герань). Він зумовлений речовинами, які виділяють квіти або листя рослин. Наш організм реагує на запахи, особливо відчутні. При постійному впливі ароматичних речовин, нервова система виснажується – виникає головний біль.

Лілія (Lilium). Фото:swkunst/Depositphotos

Особливо це небезпечно для алергіків, які не лише можуть отримати неприємності від подразнення слизової оболонки носа леткими хімічними сполуками, а й доволі часто реагують на пил, який накопичується на листках кімнатних рослин.

З іншої сторони, чи здатні рослини "запобігати" головним болям?

"Біологічне підгрунтя цих властивостей криється у величині листків. Чим більші листки у рослини, тим краща її здатність акумулювати та знешкоджувати шкідливі речовини з повітря. Відповідно, очищення повітря рослинами покращить самопочуття", – пояснює біологиня Ірина Єжель.

Такою здатністю характеризується хлорофітум – рослина, яку дуже легко вирощувати вегетативно і яка здатна працювати як очисник повітря.

Хлорофітум (Chlorophytum). Фото: TYNZA/Depositphotos

Як рослини впливають на власників вночі?

Усі живі організми дихають, і рослини, звісно ж, не виключення. У приміщенні, де рослин дуже багато, можна спостерігати деякі коливання кількості кисню протягом ночі.

"Але це незначне зниження не становить загрозу для життя людини та точно не є причиною відмови від того, щоб прикрасити свою оселю зеленими домашніми улюбленцями", – заспокоює Ірина Єжель.

Анна Бей, УП.Життя