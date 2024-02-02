В Африці три дівчинки померли після "ритуалу" обрізання статевих органів

Поліція західноафриканської країни Сьєрра-Леоне розслідує смерть трьох дівчат, які піддалися каліцтву жіночих статевих органів.

Батьки дівчат і виконавці жахливого "ритуалу" перебувають під вартою, пише The Guardian.

12-річна Адамсей Сесай, 13-річна Саламату Джаллох і 17-річна Кадіату Бангура загинули під час ритуальної церемонії обрізання минулого місяця.

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Жіноче обрізання передбачає часткове або повне видалення зовнішніх жіночих статевих органів і вважається порушенням прав жінок і дівчат. У 2012 році Організація об'єднаних націй прийняла резолюцію про заборону цієї практики, але вона все ще є приблизно в 30 країнах.

Згідно з нинішніми даними, щонайменше 200 мільйонів жінок і дівчат були піддані каліцтву жіночих статевих органів.

Незважаючи на заклики активістів і правозахисників криміналізувати цю практику, вона залишається законною в Сьєрра-Леоне. Національне опитування в 2019 році показало, що 83% жінок піддалися обрізанню, що трохи менше порівняно з 90% у 2013 році.

Процедура є частиною так званого традиційного ритуалу, який "знаменує вступ дівчини в жіноче життя". Його здійснюють так звані совеї – старші члени суто жіночих таємних товариств Бондо.

"Коли ми зустрічаємося з совеями, вони часто кажуть, що жіноче обрізання є для них важливим джерелом доходу. Сім'ї можуть витратити від 300 до 400 доларів на всю церемонію, яка триває три тижні", – каже Аміната Корома, виконавчий секретар Форуму проти шкідливих практик.

Вона додає, що уявлення людей про жіноче обрізання змінюються, але "це поступова зміна".

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У 2021 році 21-річна Масерай Сей з району Бонте на півдні Сьєрра-Леоне померла від ускладнень після каліцтва жіночих статевих органів. Виконавця церемонії звинуватили в ненавмисному вбивстві, але справу було закрито через помилку в медичному висновку про смерть.

Дівія Шрінівасан, яка очолює напрямок з викорінення шкідливих практик у неурядовій організації Equality Now, каже:

"Абсолютно неприйнятно, що, незважаючи на те, що в Сьєрра-Леоне жінки та дівчата продовжують помирати від каліцтв, уряд зберігає повну апатію та небажання вжити необхідних заходів, щоб запобігти цим смертям або заборонити цю практику".

Нагадаємо, раніше ми писали, що обрізання є основною причиною смерті жінок в африканських країнах.







