Військовим обмежили термін перебування на лікуванні за кордоном

Бура Ірина журналістка УП.Життя
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2 лютого 2024

Загальний час перебування українських військових на лікуванні за кордоном не має перевищувати 12 місяців.

Як повідомив постійний представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук, відповідні зміни до постанови Кабміну ухвалили під час засідання уряду 2 лютого.

"Встановлено, що загальний час перебування захисника України на лікуванні за кордоном, включаючи час переміщення з одного іноземного закладу охорони здоровʼя до іншого та час очікування між плановими хірургічними втручаннями, не може перевищувати 12 місяців поспіль", – йдеться у дописі.

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Нагадаємо, раніше уряд спростив процедуру виїзду поранених бійців на лікування за кордон. Медичні заклади, в яких воїни перебувають на лікуванні чи реабілітації, зможуть самостійно визначати, необхідність скерувати їх на лікування. 

Фото: sinenkiy/Depositphotos

В Україні військовослужбовці можуть перебувати на лікуванні від 1 тижня до 4 місяців поспіль.

Протягом усього періоду лікування та перебування у відпустці для лікування за військовослужбовцем зберігається його грошове та матеріальне забезпечення.

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